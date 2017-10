Osztrák választás - Lemondott az osztrák kormány

Az elnök újra hangsúlyozta az átfogó, minden pártot felölelő párbeszéd szükségességét a koalíciós tárgyalások során. Van der Bellen pénteken valószínűleg a választásokon a legtöbb voksot szerző, konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) elnökét, a 31 éves Sebastian Kurzot bízza meg kormányalakítással.Az elnök azt ígérte, hogy alaposan megvizsgálja a leendő kormány politikai céljait és személyi javaslatait. Van der Bellen szerint az európai alapértékeknek kell iránytűként szolgálniuk a jövőre nézve. A politikus leszögezte: ügyelni fog rá, hogy a kormányalakítás során Ausztria és népe érdeke elsőbbséget élvezzen a pártok taktikázásával szemben.Eközbenegy bécsi elnökségi ülés előttStrache ezt azzal indokolta, hogy az FPÖ az egyetlen párt, amely kiemelt figyelmet fordít a biztonsági kérdésekre."Az a célunk, hogy a leendő kormányban keresztülvigyük politikai céljainkat" - tette hozzá a bécsi politikus.Strache elmondta, hogy a kívánt eredmény híján pártja kész ellenzékből folytatni a politizálást, de minden áron hű marad elveihez.Legfrissebb adatok szerint a vasárnapi választásokon az ÖVP a szavazatok 31,6 százalékát, az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) a 26,9 százalékát, az FPÖ pedig a 26 százalékát szerezte meg.

Korábban írtuk:

Heinz-Christian Strache (FPŐ) és Sebastian Kurz (ÖVP). Fotó: AFP

Benyújtja lemondását az osztrák kormány kedden, a múlt vasárnapi választások győztes pártjának vezetője, Sebastian Kurz pedig pénteken várhatóan kormányalakítási megbízást kap - jelentette az osztrák sajtó hétfő esteA kormány lemondása formalitás, és Alexander van der Bellen köztársasági elnök minden bizonnyal fel is kéri a kabinetet, hogy ügyvezetőként kormányozzon tovább, amíg utódja meg nem alakul.A választást az eddigi koalíció kisebb pártja, a konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) nyerte, és elnökére, a 31 éves Kurzra vár a feladat, hogy új koalíciót hozzon létre.Az APA osztrák hírügynökség értesülése szerint a két párt vezetése már kedden találkozik.

Mindazonáltal egyelőre nem lehet biztosra venni, hogy az új koalíciót ez a két párt alkotja majd. Kurz a választás után úgy nyilatkozott, hogy megvárja annak hivatalos végeredményét, és csak azt követően kezd érdemi tárgyalásokat a lehetséges partnerekkel.Mind ő, mind a választásokon másodikként és harmadikként befutó Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) és FPÖ vezetője jelezte, hogy készek egymással tárgyalni.Van der Bellen államfő már a választás napján egyértelművé tette, hogy addig hivatalosan senkinek nem ad kormányalakítási megbízást, amíg a végleges végeredményt be nem jelentik. Ez csütörtökre várható.Az elnök azt is jelezte, hogy a megbízást ezt követően a győztes párt elnökének fogja adni. Erre a friss sajtóértesülések szerint már pénteken sor kerülhet, bár előbb Alexander van der Bellen még konzultál a parlamentbe jutott valamennyi párt vezetőjével.A vasárnapi választásról még csak becsült végeredmény áll rendelkezésre, mert a levélben beérkezett szavazatok összeszámlálása még tart. A voksok túlnyomó többségét mindazonáltal már megszámolták, és már nincs esélye annak, hogy a pártoknak a becsült végeredmény alapján megállapított sorrendjében változás következik be. A több mint ötmillió levélben elküldött voksból már csak néhány tízezer maradt csütörtökre.A választási hatóságok hétfő éjjel újabb részeredményeket hoztak nyilvánosságra a megszámolt levélszavazatokból, és ezek megerősítették a már vasárnap közölt előzetes végeredményt, vagyis azt, hogy az ÖVP nyert, és 62 képviselője lesz a parlamentben, míg a második az SPÖ lett 52 képviselővel, egyetlen mandátummal megelőzve az FPÖ-t (51).Eldőlt az utolsó nyitott kérdés is: a Zöldek nem maradnak benn a parlamentben, mert már bizonyos, hogy eredményük nem érte el a 4 százalékos bejutási küszöböt.Az említetteken kívül még két kisebb párt kerül a 183 fős törvényhozásba, a liberális NEOS (10 képviselő) és a szintén zöld színezetű Pilz Listája (8 mandátum). Ők már jelezték, hogy ellenzéki szerepre készülnek.A választási részvétel megközelítette a 80 százalékot.