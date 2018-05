Pusztító merényletekre készülhet az Iszlám Állam terrorszervezet Európában

A nyugati elhárító szolgálatok megítélése szerint Európában készülhet az eddigieknél összetettebb, pusztító merényletekre az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezet, miután jórészt kiszorult közel-keleti területeiről - mondta hétfőn a brit elhárítás (MI5) vezetője.



Andrew Parker, aki egy berlini biztonságpolitikai konferencián szólalt fel, az MI5 által Londonban ismertetett beszédében elmondta: a londoni Westminster hídon tavaly márciusban elkövetett gázolásos és késeléses merénylet óta - amelyben öten haltak meg, köztük egy rendőr - a brit elhárító szolgálatok tizenkét nagy-britanniai merényletterv végrehajtását akadályozták meg.



Parker szerint jóllehet az Iszlám Államot sikerült szinte teljesen kiszorítani szíriai és iraki fészkeiből, a szervezet igyekszik átcsoportosítani tevékenységét, és a vele szembeni fellépéshez még évekig tartó folyamatos nemzetközi biztonsági együttműködésre lesz szükség.



Nagy-Britanniában a westminsteri támadással együtt tavaly öt terrorcselekményt hajtottak végre, ezeknek 36 halálos áldozatuk volt. A legsúlyosabb merénylet tavaly májusban, egy manchesteri popkoncert helyszínén történt, ahol egy öngyilkos iszlamista merénylő pokolgépet robbantott, 22 embert, köztük hét gyereket megölve.



Hétfői beszédében az MI5 vezérigazgatója hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Nyugatot nemcsak a dzsihadista terrorszervezetek, hanem "egyes országok" folyamatos és ellenséges aktivitása is fenyegeti.



Andrew Parker úgy fogalmazott: korántsem csak arról van szó, hogy "kémek kémkednek más kémek ellen, vagy kémek kergetik egymást a sötét éjszakában", hanem olyan szándékos, célzott, rossz szándékú tevékenységekről, amelyek célja a szabad, nyílt, demokratikus társadalmi rendszerek aláásása, a stabilitásukat, biztonságukat, jólétüket biztosító, szabályokra épülő nemzetközi rend destabilizálása.



Az MI5 vezetője szerint az ilyen ellenséges tevékenységet folytató államok között az első helyen áll az orosz kormány. Parker hangsúlyozta: szándékosan nem azt mondta, hogy Oroszország, mivel az Egyesült Királyság a legnagyobb tisztelettel viseltet az orosz nép iránt.



London nem kívánja a kétoldalú feszültség eszkalálódását, és nem akar visszatérni a hidegháború veszélyes, feszült időszakához. Becsülendő Oroszország azon törekvése, hogy ismét nagy súlyú világpolitikai tényezővé váljék, de Moszkva ezt megteheti a szabályokra alapozott világrend részeseként is - mondta hétfői beszédében a brit elhárítás vezetője.



Andrew Parker szerint azonban az orosz kormány ehelyett rendre agresszív, veszélyes módszerekhez folyamodik, és ezzel azt kockáztatja, hogy megbecsült, nagy nemzet helyett elszigetelt páriává válik.



Az angliai Salisbury városában március elején elkövetett mérgezéses támadásra és az azt követő diplomáciai ellenlépésekre utalva az MI5 vezetője kijelentette, hogy a nemzetközi közösség erőteljes hangon megüzente Moszkvának: egyszerűen nem elfogadható, hogy a II. világháború óta példátlan módon bárki idegmérget vessen be Európában.



A Salisburyben március 4-én történt, a brit és a nemzetközi vizsgálatok szerint idegméreg-hatóanyaggal elkövetett támadás célpontja Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős hírszerző ügynök és lánya, Julija Szkripal volt. Szkripalt azóta is a helyi kórházban kezelik, lányát néhány hete kiengedték.



London gyilkossági kísérletnek tartja az ügyet, amelyért Oroszországot tekinti felelősnek, Moszkva azonban folyamatosan és határozottan tagadja, hogy bármi köze lenne a Szkripal-ügyhöz.