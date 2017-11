Ratko Mladicot tíz vádpontban bűnösnek találták és életfogytiglanra ítélték

Ratko Mladic 1993-ban

Az NT elnöklő bírája, a holland Alphons Orie által ismertetett ítélet szerint Mladic a többi között a srebrenicai népirtásért is felelős, amelyben a boszniai szerb erők mintegy nyolcezer boszniai férfit és fiút gyilkoltak meg. Ezt tartják a második világháború óta elkövetett legnagyobb mészárlásnak Európában.A "Balkán mészárosának" is nevezett egykori parancsnok elleni vádiratban kétrendbeli népirtás, valamint háborús és emberiesség elleni bűncselekmények - egyebek mellett gyilkosság, deportálás, kényszerkitelepítés, üldözés, túszejtés - szerepeltek. A bűncselekményeket az 1992-1995-ös, mintegy százezer halottat követelő boszniai háború idején követték el.A per során közel hatszáz tanút hallgattak meg, és tízezer tárgyi bizonyítékot mutattak be, a vádlott viszont ártatlannak vallotta magát, és a felmentését kérte.Az ítélethirdetésen a 74 éves Mladic rosszullétre panaszkodott, ezért hosszú szünetet tartottak, majd a vádlott ügyvédje az ülés elnapolását kérte védence magas vérnyomására hivatkozva. A kérelmet elutasították, mire Mladic felállt, és kiabálni kezdett, ezért végül kivezették a teremből, és nélküle folytatódott az ülés.Az ítéletében a törvényszék egyebek mellett felelősnek mondta Mladicot a Szarajevó három éven át tartó ostromakor elkövetett háborús bűncselekményekért, amelyek során a - háború előtt szerbek, muzulmánok és horvátok által vegyesen lakott - boszniai fővárost ágyúzták és lövették orvlövészekkel.Kiemelték: a volt parancsnok nagyban hozzájárult a Bosznia szerbek által magukénak vallott területén élő bosnyákok és horvátok "tartós eltávolításához".Az ügyben eljáró háromtagú bírói testület ugyanakkor nem állapította meg Mladic felelősségét a népirtással kapcsolatos másik vádpontban, miszerint a boszniai szerb hadsereg népirtást követett el a muzulmánok és horvátok ellen hat másik településen.

Sok bosnyák azt várta, hogy a hágai törvényszék nem csak a srebrenicai népirtás vádjában, hanem a többi településen elkövetett népirtás vádjában is bűnösnek találja Ratko Mladicot, azaz hogy a Nemzetközi Törvényszék kimondja: máshol is népirtás történt. Mivel ez nem történt meg, az áldozatok hozzátartozói, egyebek mellett a Srebrenicában kivégzett gyerekek anyáinak szövetsége, illetve Srebrenica korábbi polgármestere is azt mondta: nem tud maradéktalanul örülni az ítéletnek.Denis Zvizdic, Bosznia-Hercegovina miniszterelnöke közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Nemzetközi Törvényszék ítélete megerősítette: "a háborús bűnösök nem menekülhetnek el az igazságszolgáltatás elől, bármilyen hosszú ideig rejtőzködjenek is".Denis Zvizdic szerint az életfogytig tartó börtönbüntetés "nem hozza vissza a több ezer ártatlanul kivégzett civil áldozatot, és nem is hozhat teljes megnyugvást az áldozatok családjainak, de óriási jelentősége van a Balkán jövője szempontjából. (...) Figyelmeztetés lehet azok számára, akik még mindig megosztást és összetűzéseket gerjesztenek."Andrej Plenkovic horvát kormányfő példaértékűnek nevezte az ítéletet, ugyanakkor sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a Horvátországban elkövetett háborús bűnökért nem vonták felelősségre Ratko Mladicot.A szerb államvezetés arról beszélt, hogy az ítélethirdetés után lezárulhat a múltba nézés, és elkezdődhet egy szebb és jobb jövő építése. Aleksandar Vucic államfő és Ana Brnabic miniszterelnök is leszögezte: senkit sem lepett meg az ítélet, mindazonáltal arra szólították a szerbeket, hogy ne a múlttal foglalkozzanak, hanem inkább gondolkozzanak azon, hogyan lehet megőrizni a békét és a stabilitást a térségben.Nela Kuburovic igazságügyi miniszter megismételte a szerb kormány korábbi álláspontját, miszerint Belgrád azt kéri, hogy szerb orvosok vizsgálhassák meg a megromlott egészségi állapotú Ratko Mladicot, illetve Belgrád továbbra is fenntartja ígéretét, hogy ha gyógykezelése miatt ideiglenesen szabadon bocsátják, garanciát vállal Mladicért.A szélsőjobboldali szerb pártok szerint politikai és szerbellenes döntés született Hágában, az NT két évtizedes fennállása alatt mindig is elfogult volt a szerbekkel szemben. "Nem vagyok meglepve, a bíróság teljesen elfogult volt már a legelejétől fogva" - jelentette ki Mladic fia is az ítélethirdetés után.Zeid Raad al-Husszein, az ENSZ emberi jogi főbiztosa fontos győzelemnek nevezte az igazságszolgáltatás számára a Ratko Mladic egykori boszniai szerb hadseregparancsnok ellen hozott ítélet, Serge Brammertz főügyész szerint pedig mérföldkőről van szó. Brammerz a leghatározottabban elutasította egyesek azon interpretációját, miszerint a verdikt a szerbek ellen irányulna.A NATO főtitkára üdvözölte az ítéletet, amely szerinte azt bizonyítja, hogy a jogállamiság működik, és a háborús bűncselekmények elkövetőit felelősségre vonják. "Remélem, hogy a mai ítélet még inkább előremozdítja a térséget a béke, a megbékélés útján" - fogalmazott Jens Stoltenberg, kiemelve, hogy a Nyugat-Balkán jövőjét az euroatlanti együttműködésen és integráción belül képzeli el.Mladic ügyvédje bejelentette, hogy fellebbezést fognak benyújtani az elsőfokú ítélet ellen. A hágai testület azonban decemberben befejezi működését, és mandátumának lejárta után a fennmaradó ügyeket az ENSZ nemzetközi törvényszéki mechanizmusa (MICT) veszi át.