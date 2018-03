RMDSZ: legyen józanság, több az egyenlőségből, a szabadságból és a testvériségből!

A Kelemen Hunor elnök által jegyzet üzenetet az RMDSZ csütörtöki hírlevele közölte.



Az RMDSZ felhívja a figyelmet arra, hogy a 170 évvel ezelőtt kitört forradalmat teljes nemzeti egyetértés övezi. Annak történeti tablóján mindenki megtalálja a maga helyét és a maga hősét: a radikálisok Petőfi Sándort, az ellenállók Táncsics Mihályt, a romantikusok Jókai Mórt. "Március 15. összeköt bennünket, magyarokat, annak ellenére, hogy sok olyan kérdés van, amelyben megoszlik a véleményünk" - áll az üzenetben.



Az RMDSZ megállapítja, hogy ma ugyan nem kell kivont karddal csatába vonulni, a magyarságnak értékeiért és érdekeiért ugyanúgy harcolnia kell.



"Kollektív jogaink biztosítását kérjük, és elvárjuk Romániától, hogy legyen víziója, elképzelése arról, merre kellene haladnia - mert ma céltalan ez az ország, irányt vesztve sodródik. A román politika nem a tudatos tervezésről, hanem az egymás elleni harcról ismerszik meg. Ez nincsen rendjén. Ha a román társadalom képviselői nem kezdenek komoly párbeszédet a jövőről, a 2018-as esztendő is úgy telik el, mint az uniós csatlakozás utáni tíz: nem alkotunk sem újat, sem maradandót" - áll a dokumentumban.



Az RMDSZ emlékeztet arra, hogy az 1848-1849-es szabadságharcot kiegyezés követte. "Mi, magyarok ma is kiegyezésre törekszünk. Ki kell egyeznünk abban, hogy Romániának ugyan a neve román, valójában több nemzetiség közös országa. És ki kell egyeznünk abban is, hogy semmit sem ér a haza szolgálata, ha nem járulunk hozzá az ország fejlődéséhez, közös jövőnk építéséhez" - fogalmazott a Kelemen Hunor elnök által jegyzett ünnepi üzenetében az RMDSZ.