Svájci bicskája rengette meg Macron hatalmát

Emmanuel Macron elnökségének eddigi legnagyobb botránya robbant ki azzal, hogy Alexandre Benalla, a francia elnök egyik legmagasabb rangú biztonsági embere rátámadt egy tüntetőre, az ügyet pedig megpróbálták elhallgatni a nagyközönség elől, sikertelenül.Május 1-jén egy párizsi kormányellenes tüntetésen készült arról, ahogy egy rendőrsisakot viselő férfi egy fegyvertelen demonstrálót fojtogat és ütlegel. Az eset csak július közepén került nyilvánosságra, a felvételt a Le Monde című francia lap közölte, és az is rögtön kiderült, hogy az elkövető Macron testőre volt. Az ellenzék szerint Macron stábja ráadásul mindent elkövetett, hogy megvédjék az agresszív tettest.Később napvilágot látott egy másik videó is, amin Banella egy fiatal nőt teper le a földre, holott arra semmi szükség nem volt.Ha több részletre is kíváncsi az ügyben, kattintson IDE