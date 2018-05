Szélsőséges iszlamista volt a belgiumi muszlim terrorista

Május 29-én egy a börtönben radikalizálódott, ,,Allahu Akbar"-t kiabáló muszlim férfi a belgiumi Liege városában megölt két rendőrt és egy civilt. A férfi egy gimnáziumba is bejutott, de végül a rendőrök agyonlőtték. Most a belga belügyminiszter azt közölte, hogy az egy napja a börtönből kiengedett férfi már szabadulása napján is gyilkolt. Közben kiderült, hogy a titkosszolgálat számontartotta őt, mint szélsőséges iszlamistát, az Iszlám Állam pedig bejelentette, hogy az ő katonájuk volt.



A terrorcselekmény helyszíneForrás: Origo - AFP/John Thys



A börtön munkatársainak a jellemzése szerint a férfi nagyon erőszakos volt, és feltételezik, hogy a fegyházban a muszlim bandák között radikalizálódott.

Időközben az Iszlám Állam vállalta magára a liege-i támadást. A dzsihadisták a szócsövüknek tekinthető Aamák "hírügynökségen" keresztül tettek közzé közleményt, melyben azt állítják, hogy az elkövető "a kalifátus egyik katonája" volt.

A terrorista tegnap Liege-ben

hátulról, késsel támadt rá az őt igazoltatni akaró két rendőrre, akiket ezt követően a saját fegyverükkel lőtt le.Közvetlenül utána agyonlőtt egy arra autózó nőt is.



Ezt követően a hatóságok elől egy közeli iskolába menekült, ahol túszul ejtett egy takarítónőt. A különleges egységek tagjai végül agyonlőtték a támadót, aki az akció során a három áldozata mellett négy rendőrt megsebesített. Eric Van Der Sypt, a belga szövetségi ügyészség szóvivője arról számolt be, hogy a férfi folyamatosan azt kiabálta, hogy: „Allahu Akbar" (Allah hatalmas), mielőtt lelőtték.



A vádhatóság terrorcselekmény, illetve terrorista gyilkossági kísérlet miatt indított nyomozást.



A szóvivő hozzátette, hogy a tettes holttestén toxikológiai vizsgálatot fognak végezni. Elszigetelt esetről van szó, az elkövető nem volt tagja semmilyen hálózatnak, nem kapott senkitől utasításokat, ezért nincs is szükség a terrorkészültségi szint fokozására - mondta Jan Jambon belga belügyminiszter. Ami persze valójában egyáltalán nem megnyugtató, hanem riasztó adat. Azt jelenti ugyanis, hogy tömegével lehetnek Belgiumban (és Franciaországban) olyan szélsőséges iszlamisták, akik nem tartoznak hálózathoz, mégis terrortámadást követnek el. Vagyis gyakorlatilag bármikor bekövetkezhet hasonló eset.

Jan JambonForrás: origo - AFP/Emmanuel Dunand



A rendőrségi műveletek után a túszul ejtett takarítónőt kórházba szállították, ahol Fülöp belga király, Charles Michel kormányfő és Jambon is meglátogatta. Nagyon bátran viselkedett, elképzelhető, hogy segített megakadályozni a további vérontást az iskolában – jelentette ki a belügyminiszter. Egyes híradások szerint a tettes neve közvetetten a biztonsági szolgálatok által ismert szélsőséges iszlamistákról szóló aktákban is szerepel.

Most kiderült, hogy a három halálos áldozatot követelő liege-i támadás feltételezett elkövetője

a merénylet előtti éjszakán egy Marche-en-Famenne nevű településen is meggyilkolt egy embert

– közölte Jan Jambon a belga RTL nevű televíziónak adott interjújában. Az áldozat neve Michael Wilmet. A férfi korábban a terrorista rabtársa volt.Michael Wilmet holttestét néhány órával a kedd délelőtti liege-i mészárlás előtt kapták meg. Nem ez az első ilyen támadás Liege-ben, 2011-ben egy öngyilkos merénylet során heten meghaltak. A híradások szerint halálát kalapácsütések okozták, a gyilkos fegyvert megtalálták a liege-i muszlim terrorista autójában.

Az elkövetőt ráadásul aznap engedték ki, amikor megölte a volt rabtársát.

Bernadette Hennart, a meggyilkolt két rendőr egyikének az édesanyja a lövöldözés helyszínén kialakított emlékhelynél

Forrás: MTI/EPA/Stephanie Lecocq

A belga városban egyperces néma csenddel fognak emlékezni az áldozatokra.

A lövöldözés helyszínén emlékhelyet alakítottak ki.



Nem ez az első ilyen támadás Liege-ben, 2011-ben egy öngyilkos merénylet során heten meghaltak. A 31 éves terrorista köztörvényes bűncselekményekért ült börtönben, ahol a perifériára szorult.A börtön munkatársainak a jellemzése szerintIdőközben az Iszlám Állam vállalta magára a liege-i támadást. A dzsihadisták a szócsövüknek tekinthető Aamák "hírügynökségen" keresztül tettek közzé közleményt, melyben azt állítják, hogyA terrorista tegnap Liege-benhátulról, késsel támadt rá az őt igazoltatni akaró két rendőrre, akiket ezt követően a saját fegyverükkel lőtt le.Közvetlenül utána agyonlőtt egy arra autózó nőt is.Ezt követően a hatóságok elől egy közeli iskolába menekült, ahol túszul ejtett egy takarítónőt.Eric Van Der Sypt, a belga szövetségi ügyészség szóvivője arról számolt be, hogy a férfi folyamatosan azt kiabálta, hogy: „Allahu Akbar" (Allah hatalmas), mielőtt lelőtték.A vádhatóság terrorcselekmény, illetve terrorista gyilkossági kísérlet miatt indított nyomozást.A szóvivő hozzátette, hogy a tettes holttestén toxikológiai vizsgálatot fognak végezni.- mondta Jan Jambon belga belügyminiszter. Ami persze valójában egyáltalán nem megnyugtató, hanem riasztó adat. Azt jelenti ugyanis, hogy tömegével lehetnek Belgiumban (és Franciaországban) olyan szélsőséges iszlamisták, akik nem tartoznak hálózathoz, mégis terrortámadást követnek el. Vagyis gyakorlatilag bármikor bekövetkezhet hasonló eset.A rendőrségi műveletek után a túszul ejtett takarítónőt kórházba szállították, ahol Fülöp belga király, Charles Michel kormányfő és Jambon is meglátogatta.– jelentette ki a belügyminiszter.Most kiderült, hogy a három halálos áldozatot követelő liege-i támadás feltételezett elkövetőjea merénylet előtti éjszakán egy Marche-en-Famenne nevű településen is meggyilkolt egy embert– közölte Jan Jambon a belga RTL nevű televíziónak adott interjújában.Nem ez az első ilyen támadás Liege-ben, 2011-ben egy öngyilkos merénylet során heten meghaltak.Az elkövetőt ráadásul aznap engedték ki, amikor megölte a volt rabtársát.A belga városban egyperces néma csenddel fognak emlékezni az áldozatokra.A lövöldözés helyszínén emlékhelyet alakítottak ki.Nem ez az első ilyen támadás Liege-ben, 2011-ben egy öngyilkos merénylet során heten meghaltak. Kapcsolódó cikkek: Kalapáccsal ölte meg volt rabtársát egy nappal a lövöldözés előtt a liege-i támadás feltételezett elkövetője

Két rendőrt és egy civilt agyonlőtt egy férfi a belgiumi Liege központjában - Videó

"Élő pajzsként" használtak egy 2 éves kislányt a rendőrök elől menekülő migránsok Belgiumban

Hazamehetnének éjszakára a belga hadseregből az újoncok a kiképzésük alatt - Sokan bírálják a tervet

Afgán migránsok öltek Németországban és Belgiumban is Témák: Belgium hirdetés hirdetés hirdetés