Szentté avatják néhai VI. Pál pápát az idén

Az idén szentté avatják VI. Pál pápát, aki elődje, XXIII. János után a II. Vatikáni Zsinatot felügyelte és befejezte - hozta nyilvánosságra szombaton a Szentszék.



Ferenc pápa csütörtökön, római papokkal találkozva közölte döntését. A beszélgetés felvételét a Vatikán szombaton tette közzé.



A beszélgetés során a katolikus egyházfő tréfálkozva kijelentette, hogy elődje, XVI. Benedek emeritus pápa és ő maga is "várólistán van".



VI. Pál, született Giovanni Battista Montini (1897-1978) viharos történelmi időszakban, 1963 és 1978 között vezette a katolikus egyházat. Az ő felügyelete alatt fejeződött be az egyházat megújító, XXIII. János pápa által elindított II. Vatikáni Zsinat, melyet elődje - halála miatt - nem fejezhetett be.



VI. Pál pápa egyházi karrierjének jelentős részét diplomáciai szolgálatban töltötte, mielőtt Milánó érseke lett.



2014-ben avatták boldoggá, miután hitelesítettek egy személyéhez kötődő csodás gyógyulást. Február elején egy vatikáni teológiai és orvosi bizottság egy második csodát is hitelesített, így nincs akadálya a szentté avatásnak.



VI. Pál a harmadik pápa, akit Ferenc pápa szentté avat öt évvel ezelőtti megválasztása óta. A másik két, általa szentté avatott egyházfő az 1963-ban meghalt XXIII. János és a 2005-ben elhunyt II. János Pál volt.