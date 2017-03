Szerdán indítja el a kilépési folyamatot a brit kormányfő

Az 50. cikkely szabályozza - és aktiválása hivatalosan elindítja - a kilépési folyamatot, kétévi időtávlatot meghatározva a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló tárgyalásokra. Ennek alapján a brit EU-tagság 2019 márciusában szűnhet meg, hacsak a felek nem állapodnak meg a folyamat meghosszabbításáról. Ehhez azonban az Európai Unióban maradó 27 többi ország egyhangú beleegyezésére lenne szükség.



Sir Tim Barrow, az Egyesült Királyság EU-nagykövete a múlt héten tájékoztatta az Európai Tanács elnökét, Donald Tuskot, hogy a brit kormányfő március 29-én küld neki értesítést az 50. cikkely aktiválásáról.



Theresa May a nap folyamán várhatóan a londoni alsóházban is hivatalos bejelentést tesz a kilépési folyamat elindításáról.



Donald Tusk az 50. cikkely aktiválásának időpontjáról szóló múlt heti londoni bejelentés után közölte: április 29-én rendkívüli csúcstalálkozót tartanak az Európai Unióban maradó tagállamok vezetői, hogy a brit kiválási tárgyalások előkészítéséről egyeztessenek.



Az Európai Bizottság szóvivőjének tájékoztatása szerint a brüsszeli testület a bennmaradó tagországok vezetőinek egyeztetése után tesz majd javaslatot a tárgyalások megkezdésére. Ezt a tagállamok kormányai alkotta Európai Tanácsnak is jóvá kell majd hagynia.