Szövetségi államok perelik Washingtont, amiért engedélyezte fegyverek 3D-ben történő kinyomtatását

Lenne egy kérdésem a Trump-kormányzathoz: miért engedik meg, hogy veszélyes bűnözők ilyen könnyen fegyverhez jussanak?"

Amerikai szövetségi államok bejelentették hétfőn, hogy pert indítanak a kormány ellen, amiért engedélyezte egy texasi vállalatnak az internetről letölthető és 3D (térbeli) nyomtatóval elkészíthető fegyverek forgalmazását.Nyolc szövetségi állam és a szövetségi főváros, Washington DC nyújt be keresetet az északnyugati Washington államban, Seattle bíróságánál, arra kérve a bíróságot, hogy mondja ki semmisnek a kormány és a Defense Distributed (DD) nevű cég júniusban kötött megállapodását, amelynek értelmében a kormány engedélyezi a vállalatnak 3D nyomtatóprogram online elérését, illetve azt, hogy a fegyverek tervei letölthetőek legyenek.Pennsylvania államügyésze, Josh Shapiro szerint, bár annak letöltése jogszerűen csak szerdától válik lehetségessé.(AR-15 típusú gépkarabélyt használt az elkövető a 49 halálos áldozattal járó 2016-os orlandói tömegmészárlásnál és több sorozatgyilkosság esetében is.)- fogalmazott hétfői közleményében Bob Ferguson, Washington állam főállamügyésze.Hangsúlyozta, hogy ezek a letölthető és műanyagból elkészíthető fegyverek nem kerülnek majd be semmilyen nyilvántartásba, még fémdetektorral is nagyon nehéz a nyomukra bukkanni, és életkortól, mentális állapottól vagy bűnözői háttértől függetlenül bárki hozzájuk juthat.A perkeresetet Washington állam, Massachusetts, Connecticut, New Jersey, Pennsylvania, Oregon, Maryland New York és a főváros, Washington DC főállamügyészei közösen fogalmazták meg. Valamennyien demokrata párti tisztségviselők. Ezen kívül 21 szövetségi állam főállamügyésze levélben sürgette Mike Pompeo külügyminisztert és Jeff Sessions igazságügyi tárcavezetőt, hogy a kormány lépjen vissza a Defense Distributeddel kötött megállapodástól."Azonnali kockázatot jelent a közbiztonságra" - figyelmeztettek az aláírók.A Defense Distributed letölthető és kinyomtatható fegyverei miatt nem először tört ki vita az Egyesült Államokban. A cég alapítója, Cody Wilson 2013-ban mutatta be az első, 3D-ben kinyomtatható tűzfegyvert. Ennek terveit legalább százezerszer töltötték le, míg az Obama-kormányzat el nem rendelte a betiltását, arra hivatkozva, hogy a cég megsértette az exportra vonatkozó szövetségi törvényeket, mivel jó néhány letöltés az Egyesült Államokon kívül történt.A Trump-kormányzat az idén júniusban változtatott a 2014-ben kimondott állásponton, és beleegyezett, hogy Wilson ismét hozzáférhetővé tegye interneten a kinyomtatható fegyvert. Az első fájlokat a DD vasárnap Texasban töltötte fel.