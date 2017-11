Tízezrek maradtak áram nélkül Szlovákiában a havazás miatt

Több tízezer háztartás maradt áramellátás nélkül Szlovákiában a csütörtökre virradóra kezdődött erős havazás miatt, fennakadások voltak a közlekedésben is, több hágót is le kellett zárni.



A kezdődő téli szezon első komolyabb havazása országszerte okozott közlekedési fennakadásokat, leginkább az ország nyugati és középső hegyvidékén voltak gondok, ahol helyenként sok hó esett rövid idő alatt.



A nedves hó sok helyütt leszakította a villanyvezetékeket és megrongálta a trafóállomásokat, az ország középső részén a Garamszentkereszt, Besztercebánya és Rimaszombat járásokban csütörtök délelőtt 27 ezer háztartás volt áramellátás nélkül.



A havazás miatt a nagyszombati és a pozsonyi megyékben több alsóbbrendű út, illetve a hegyi térségekben több forgalmas hágó is teljesen járhatatlanná vált, a Dóvali (Donovaly) és a Körmöcbányai (Kremnické Bane) hegyi átkelőket teljesen lezárták, a sturecinom pedig csak személygépkocsik kelhetnek át.



A havazás késéseket okozott a városi és a helyközi tömegközlekedésben is. Pozsonyban csütörtökön délelőtt egyórás késéssel jártak a buszok, de a repülőtér fennakadások nélkül üzemel.



A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint a nap folyamán erős havazásra van kilátás az ország egész területén, de leginkább Szlovákia középső részén, ahol helyenként 40 centiméter hó is eshet. A régió közel húsz járásában léptettek életbe másodfokú figyelmeztetést.



A rövid idő alatt lehullott friss hó a hegyekben növelte a lavinaveszélyt is, a hegyi mentőszolgálat jelentése szerint ezzel egyelőre az Alacsony Tátrában, illetve a Fátrában kell ezzel számolni.