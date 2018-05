Tovább súlyosbodott a helyzet a Gázai övezetnél a folyamatos és kölcsönös rakétatámadások miatt

Az éjszaka is folytatódtak a rakétatámadások a Gázai övezetben, ahonnan 24 óra alatt több mint száz lövedékkel támadtak izraeli területet, az izraeli hadsereg válaszul több tucat légicsapást hajtott végre - közölte szerda reggel az izraeli katonai rádió.



A belövések ellenére reggel megkezdődött a tanítás az óvóhelyekkel rendelkező iskolákban az övezet mellett, a hadsereg polgári védelmi szervei csak az ötszáz főnél nagyobb, nyílt terepen zajló rendezvényeket függesztették fel az övezet tizenöt kilométeres körzetében.



Egy Gázai övezetből kilőtt aknagránát még az övezet területén csapódott be, a határhoz közel található elektromos elosztó építménynél, amelyben károk keletkeztek. Emiatt sötétbe borult az övezet északi része, és megszűnt az eleve csak akadozva működő, a lakosságnak naponta csak 4-6 órára biztosított áramszolgáltatás.



Az izraeli elektromos művek közölte, több napig is eltarthat a felrobbantott szerkezetek megjavítása és kicserélése. Juvál Steinic energiaügyi miniszter azt mondta, hogy nem veszélyeztetik az izraeli alkalmazottak életét, csak a rakétatámadások megszűnése után szerelik meg az áramelosztót - idézte a politikust a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet.



Netivotban, az övezet közelében fekvő izraeli városban a sportcsarnokba csapódott be éjszaka egy rakéta, a támadásnak nincsenek áldozatai. Egy Eskól körzetben található lakóház udvarát is elérte egy rakéta, de senki sem sérült meg.



A Hamász és a Palesztin Iszlám Dzsihád terrorcsoportok katonai szárnyai közös nyilatkozatban vállalta a felelősséget az Izrael déli részére zúdított keddi akna- és rakétatámadásokért. Közleményük szerint az elmúlt időszakban az erőszakos tömegtüntetéseken megölt palesztinokat és szervezeteik tagjait bosszulták meg az Izraelre zúdított lövedékekkel.



A Gázai övezetből indított lövedékek, rakéták túlnyomó többségét elfogta és megsemmisítette a Vaskupola nevű rakétaelhárító védelmi rendszer.