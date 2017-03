Továbbra is egy palesztin állam létrehozását támogatják az angolok

Boris Johnson brit külügyminiszter jeruzsálemi és rámalláhi látogatásán megerősítette, hogy országa továbbra is a palesztin-izraeli viszály kétállami megoldását, vagyis azt támogatja, hogy Izrael szomszédságában hozzanak létre egy palesztin államot - jelentette csütörtökön a Jediót Ahronót című izraeli újság honlapja, a ynet.Johnson hivatalba lépése óta először utazott a térségbe, ahol elsőként Reuven Rivlin izraeli államelnökkel találkozott, aki izraeli látogatásra hívta meg az angol királyi család tagjait, hogy ezzel is emlékezetessé tegyék a Balfour-nyilatkozat megjelenésének századik évfordulóját. Ez az 1917. november 2-án kiadott, Arthur James Balfour akkori brit külügyminiszter által írt diplomáciai szándéknyilatkozat Izrael megalakulásának egyik kulcsfontosságú dokumentuma, amely "zsidó nemzeti otthont" ígért Palesztinában a térség több évszázados török uralom utáni rendezésében.

A brit külügyminiszter a ciszjordániai Rámalláhban folytatta körútját, ahol kijelentette, hogy továbbra is elképzelhető Izrael szomszédságában a palesztin állam létrehozása, és ehhez lehetőséget kínálhat a washingtoni változás, vagyis Donald Trump új amerikai elnök januárban történt hivatalba lépése.

Az Egyesült Királyság politikája egyáltalán nem változott meg, továbbra is elkötelezettek vagyunk a kétállami megoldás mellett a konfliktus megoldásaként

- mondta a brit politikus Rijád al-Malkinak, a Palesztin Hatóság külügyminiszterének. "Valóban úgy vélem, hogy ez lehetséges, nem szabad elhagynunk ennek az eshetőségét" - tette hozzá."A béke elérésének erőpróbáját jelentik a felgyorsult telepes építkezések és a felgyorsított házrombolások" - vélekedett Johnson. "Ezek egyben a kétállami megoldáshoz vezető út akadályai is, és dolgoznunk kell elmozdításukon" - hangsúlyozta.Johnson szokatlan lépésként az izraeli Békét most nevű baloldali civil békemozgalommal beutazta Ciszjordánia egy részét. "Tájékoztattuk (a brit külügyminisztert) a helyzetről és a kétállami megoldás életben tartásának fontosságáról" - mondta a mozgalom képviselője a ynetnek.A brit tárcavezető, aki találkozott Mahmúd Abbász palesztin elnökkel is, az újságnak kifejtette aggodalmait a palesztin földek utólagos kisajátítását lehetővé tevő törvénnyel szemben, noha az izraeli illetékesek biztosították róla, hogy a jogszabályt nem fogják végrehajtani.A brit külügyminiszter szerda este találkozott Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, miután visszatért Rámalláhból, és kiemelte, hogy kormánya erősen, sziklaszilárdan támogatja Izraelt. A külügyminiszter egyúttal arra kérte a zsidó államot, hogy maradjon meg a kétállami megoldásnál, és figyelmeztetett rá, hogy minden más megoldás káros következményekkel járna mindkét oldal számára. Johnson ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Izraelnek teljes mértékben joga van a biztonsághoz, s az ország lakói védelmet érdemelnek a terrorizmussal szemben. Elismerte ennek elsődlegességét és a teljes régió stabilitása biztosításának jelentőségét.Netanjahu megbeszéléseik előtt hangsúlyozta a két ország közötti gazdasági, technológiai és biztonsági együttműködés fontosságát, de elutasította a telepesekkel kapcsolatos megjegyzéseket: "nem a telepesek miatt nincs itt béke száz éve, hanem mert makacsul nem ismerik el a zsidó nép nemzetállamhoz való jogát semmiféle határok mellett sem. Ha meg akarjuk oldani a problémát, akkor a lényegét kell megoldani" - szögezte le az izraeli kormányfő.