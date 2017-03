Trump azt állítja, hogy Obama lehallgattatta telefonjait

Donald Trump amerikai elnök azzal vádolta meg szombaton demokrata hivatali elődjét, Barack Obamát, hogy illetéktelenül lehallgatta telefonjait tavaly októberben, az elnökválasztási kampány hajrájában.



Bizonyítékokról ugyanakkor Trump nem tett említést.



"Milyen mélyre süllyedt Obama elnök azzal, hogy lehallgatta telefonbeszélgetéseimet a legszentebb választási folyamat idején. Ez Nixon/Watergate. Gazfickó (vagy beteg)!" - közölte az elnök Twitter-felületén. Szavaival arra a Richard Nixon néhai amerikai elnök idején kitört, Watergate-ként elhíresült botrányra utalt, amely miatt a Nixon lemondására kényszerült.



Trump szokásához híven ismét több Twitter-bejegyzést tett fel helyi idő szerint hajnalban. Egy következő bejegyzésben azt írta, "csak most tudta meg", hogy a New York-i Trump-toronyban lehallgatták beszélgetéseit, de "nem találtak semmit".



Obama egyelőre nem reagált Trump vádjaira, és a Fehér Ház sem fűzött hozzá semmit Trump állításaihoz.



Eric Swalwell demokrata párti képviselő a Fox News hírtelevíziónak nyilatkozva nem tulajdonított nagy jelentőséget Trump állításainak, s némi élccel megjegyezte, hogy "csak az elnök korai keléséről van szó", amikor Trump "rutinszerűen tweetel" egy kicsit.



"Az elnökök senkit se hallgatnak le. Ezt az igazságügyi minisztérium végzi az FBI-al egyetértésben, és kell hozzá bírói engedély" - szögezte le Swalwell.



Hírügynökségek ezzel összefüggésben felemlegetik, hogy Trump republikánus kormányára nyomás nehezedik a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és a kongresszus részéről amiatt, hogy kampánystábjának egyes emberei az elnökválasztás kampánya idején orosz diplomatákkal találkoztak. Az elmúlt héten Jeff Sessions igazságügyi miniszter került a demokraták és a sajtó célkeresztjébe amiatt, hogy a kampány idején - még szenátorként - kétszer is találkozott Szergej Kiszljak orosz nagykövettel, de erről nem tett említést beiktatása előtti szenátusi meghallgatáson.