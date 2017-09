Trump megint kétségbe vonta az Iránnal kötött nukleáris megállapodás értékét

Donald Trump arra reagált, hogy Irán sikeres kísérletet hajtott végre egy új, több robbanófej hordozására képes, kétezer kilométer hatótávolságú ballisztikus rakétával.



"Irán éppen most próbált ki egy rakétát, amely képes elérni Izraelt. Együttműködik Észak-Koreával is. A megállapodás nem sokat ér" - írta Trump a Twitteren.



Teherán szombaton jelentette be a Horamsahr nevű rakéta sikeres tesztjét. A híradásokban bemutattak a rakétakísérletről készült felvételt is, amelyet a kormány bocsátott a média rendelkezésére.



Az új fegyvert annak ellenére fejlesztették és próbálták ki, hogy az Egyesült Államok több szankciót hozott a program résztvevői ellen.



Az előző amerikai kormányzat, Barack Obama adminisztrációjának idején Irán és hat nagyhatalom között megkötött megállapodás nem magát a rakétafejlesztést tiltja meg szigorúan, hanem az olyan hordozóeszközökét, amelyek alkalmasak nukleáris töltet célba juttatására.