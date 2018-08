Trump szerint ha őt eltávolítják hivatalából, összeomlanak a piacok

Ha engem valaha is elmozdítanának, akkor a piacok összeomolnának, és mindenki szegényebb lenne.

- állította az amerikai elnök a televízió riporternőjének. Majd hozzátette, hogy - mint fogalmazott - nem is tudja, hogyan lehet egyáltalán eltávolítani valakit, aki "szuper munkát végez".Az elnök - kérdésekre válaszolva - kitért két korábbi munkatársára, Paul Manafort volt kampánymenedzserre és Michael Cohenra, aki több mint tíz évig volt a személyes ügyvédje. Manafortot a hét elején mondták ki nyolc rendbeli banki és adócsalásban bűnösnek, Cohen pedig, aki még a vádemelés előtt vádalkut kötött és szintén bűnösnek mondta magát banki és adócsalásban, eskü alatt azt vallotta, Donald Trump utasította őt arra, hogy kövessen el bűncselekményt, megsértve a kampányfinanszírozási törvényt azzal, hogy fizessen a hallgatásukért két nőnek, akik azt állították, évekkel korábban viszonyuk volt vele.Trump az interjúban - mint korábban közzétett mikroblog-bejegyzéseiben - dicsérte Manafortot.

Az egyik ok, amiért oly nagyon tisztelem Manafortot, hogy végigcsinálta ezt a pert.

- jelentette ki, utalva ezzel Michael Cohenra is, akiről még szerdán azt írta Twitter-bejegyzésében, hogy történeteket talált ki annak érdekében, hogy alkut kössön a bírósággal.A Fox televíziónak most sokkal enyhébben fogalmazott Cohenról. ""Ez az ember valószínűleg mellettem állt csaknem tíz éven keresztül" - mondta, majd szó szerint kijelentette: "mindig szimpatikus pasasnak találtam őt".Trump nem kívánt kitérni arra, hogy az ítélet meghozatala után vajon kegyelemben részesíti-e Paul Manafortot. Nem erősítette meg, de nem is cáfolta ennek lehetőségét.