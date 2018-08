Trump újra találkozna Kim Dzsong Unnal

Washington semmilyen engedményt nem hajlandó tenni Törökországnak, hogy kieszközölje az ott fogva tartott amerikai lelkipásztor elengedését - közölte az amerikai elnök a Reuters hírügynökségnek adott interjúban, amelyben arról is beszélt, hogy valószínűleg ismét találkozni fog Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel, és hajlandó lenne fontolóra venni az Oroszország ellen bevezetett szankciók feloldását.



Donald Trump az Ovális Irodában beszélt erről a brit hírügynökségnek, amely keddre virradóra közölte le az interjút.



"Úgy gondolom, nagyon szomorú, amit Törökország tesz. Szerintem szörnyű hibákat követnek el. Nem lesznek engedmények" - szögezte le.



Washington és Ankara viszonya különösen feszültté vált az elmúlt hetekben, miután az Egyesült Államok, követelve a kémkedéssel és terrorizmussal vádolt Andrew Brunson amerikai lelkipásztor szabadon engedését, szankciókkal sújtotta a NATO-tag Törökországot, a többi között jelentősen megemelte az acél- és alumíniumcikkek védővámját. Törökország válaszul megemelte több amerikai termék, például a személygépkocsik, a szeszes italok és a dohányáruk vámját, de kereskedelmi viszály miatt a török líra jelentősen veszített értékéből.



Trump kérdésre válaszolva közölte, nem tart attól, hogy a törökellenes szankcióknak az európai gazdaság is kárát látja. Azt mondta, emiatt egyáltalán nem aggódik.



Az amerikai elnök nem zárta ki, hogy újra találkozik Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel, akivel június 12-én tárgyalt Szingapúrban. Rendkívül valószínűnek tartja, hogy újra tárgyalóasztalhoz ül vele. Részletekbe nem bocsátkozott, de arról beszélt, hogy "sok jó dolog" történik Észak-Koreával. Sérelmezte, hogy kínai-amerikai kereskedelmi vita miatt Peking már nem segít annyit az koreai helyzet rendezésében, mint korábban.



"Végett vetettem az (észak-koreai) nukleáris kísérleteknek. Véget vetettem a rakétateszteknek. Japán fellelkesedett. Hogy mi lesz tovább? Ki tudja?" - mondta Trump, és megemlítette, hogy nagyon jó személyes kapcsolat alakult ki közte és Kim között.



"Én kedvelem őt. Ő kedvel engem" - így Trump.



Az amerikai elnök érintőlegesen beszélt a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel július közepén Helsinkiben folytatott tárgyalásairól. Trump szerint ő Helsinkiben nem vetette fel az Oroszország elleni amerikai szankciók kérdését. Hozzátette azonban az interjúban, hogy fontolóra venné a büntetőintézkedések feloldását, amennyiben Oroszország Washingtonnak kedvező lépéseket tenne a szíriai és a kelet-ukrajnai válság rendezésében.



"Megfontolnám, ha ők tesznek valamit, ami jó nekünk. E nélkül azonban nem teszem meg" - mondta.



Trump kitért az iráni atomprogram kérdésére is. Az amerikai elnök májusban bejelentette, hogy az Egyesült Államok kilép az Iránnal kötött többhatalmi megállapodásból, és augusztus elején újra életbe léptette a korábban felfüggesztett szankciók egy részét az iszlám köztársasággal szemben. Trump azóta többször beszélt arról, hogy kész a párbeszédre Iránnal, de a teheráni vezetők ezt határozottan elutasították.



"Ha akarnak találkozni, rendben, ha nem, nekem mindegy" - mondta Trump.



Az amerikai elnök számos más kérdést is érintett a brit hírügynökségnek adott interjúban, és a többi között fizetőeszköze manipulálásával is vádolta Kínát, illetve az Európai Uniót.