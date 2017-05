Trump váratlanul kirúgta az FBI-igazgatóját

Az Egyesült Államok legmagasabb rangú rendfenntartási tisztségviselőjét éppen annak a nyomozásnak a közepén mentette fel Donald Trump, amelyben az FBI azt vizsgálja: volt-e kapcsolat elnökválasztási kampánya és a választási folyamatba való állítólagos orosz beavatkozás között.



Trump a Comey-nak írt levelében azzal indokolta elbocsátását, hogy helyre kell állítani az FBI-ba vetett közbizalmat. Leírta azt is, hogy Jeff Sessions igazságügyi miniszter és helyettese javaslatára döntött így.



Comey az utóbbi hónapokban össztűz alatt állt mind a republikánusok, mind a demokraták részéről azzal kapcsolatban, hogy milyen szerepe volt Hillary Clinton volt külügyminiszter, demokrata elnökjelölt külügyminiszteri levelezési gyakorlatának vizsgálatában.



Trump a Comey-nak írt levélben nem említette az FBI-vezető szerepét a Clinton elleni nyomozásban, de a Fehér Ház közleményében szerepelt Rod Rosenstein igazságügyi miniszterhelyettes emlékeztetője, amelyben élesen bírálta Comey-t a Clinton-ügy kezelése miatt, egyebek között azért, mert az FBI igazgatója tavaly júliusban nem volt hajlandó eljárást indítani Clinton ellen, közvetlenül az elnökválasztás előtt viszont sajtótájékoztatón számolt be az általa megismert, Clintonra nézve sérelmes információkról. "Az FBI hírnevét és hitelét súlyos kár érte, és ez hatással volt az egész igazságügyi minisztériumra is" - írta Rosenstein.



Trump megválasztása óta mindvégig nevetségesnek nevezte a kampánya orosz kapcsolata ügyében folyó FBI-nyomozást és a hasonló kongresszusi vizsgálatokat. A Comey-nak írt levelében emlékeztetett arra, hogy az FBI-vezető háromszor is biztosította őt afelől: nem áll nyomozás alatt az állítólagos orosz beavatkozás ügyében.



A Fehér Ház közölte azt is, hogy az új FBI-vezető személyéről azonnal elkezdődtek a konzultációk.



Comey menesztésének bejelentése előtt nem sokkal az FBI javítást adott ki Comey-nak arra a vallomására, amelyet a múlt héten tett a szenátus igazságügyi bizottsága előtt. Az FBI-vezető akkor azt vallotta, hogy Huma Abedin, Clinton egyik fő tanácsadója több ezer emailt küldött férje laptopjára, köztük több olyat, amely titkos információt tartalmazott. Az FBI most úgy javította a vallomást, hogy Abedin csak egy kis számú emailt továbbított a férje gépére levelezőprogrammal, a legtöbbet valamilyen adathordozóról töltötte fel a laptopra.



Comey-t Barack Obama elnök nevezte ki 2013-ban 10 évre az FBI élére. Az elnöki kinevezés nem garancia arra, hogy az illető kitölti a 10 évet, de Comey előtt csak egy FBI-igazgatót menesztettek. Comeyt - aki három évtizedet töltött el a rendfenntartásban - a 2016-os elnökválasztási kampányig mindkét párt dicsérte függetlenségéért és tisztességéért, azóta azonban megkérdőjelezték ítélőképességét és pártatlanságát.



A demokraták - akik eddig Comey-t okolták azért, hogy Hilary Clinton elvesztette az elnökválasztást - az FBI-igazgató menesztése mögött politikai okokat sejtenek, és az esetet ahhoz hasonlították, mint amikor Richard Nixon elnök 1973-ban kirúgta azt a különleges ügyészt, aki a Watergate-ügyön dolgozott.