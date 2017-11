Újabb bombariadó-sorozat volt Ukrajnában, több mint ezer embert evakuáltak

Az UNIAN hírügynökség Okszana Bliscsik, a fővárosi rendőrség szóvivőjének tájékoztatása alapján arról számolt be, hogy egy kijevi kórházból 150 főt evakuáltak. Az épületet már átvizsgálták, de robbanószerkezetet nem találtak. Szintén bombariadó volt a kijevi központi és - sajtóhírek szerint - a déli vasútállomáson is, valamint a Guliver bevásárlóközpontban. Bliscsik a Facebookon arról tájékoztatott, hogy a központi pályaudvarról 900 embert evakuáltak, az említett bevásárlóközpont evakuálása bejegyzésének közlésekor még folyamatban volt.



Ezzel egy időben a harkivi metró négy állomását kellett lezárni bombariadó miatt. A metrószerelvények a megállókon megállás nélkül haladnak át, amíg ki nem derül, rejtettek-e el azokban robbanószerkezetet.



Bombariadó miatt az egyik harkivi bíróságot is át kellett vizsgálni. Onnan mintegy 250 embert evakuáltak, robbanószerkezet nem találtak a hatóságok.



Múlt pénteken bombariadók miatt egyszerre tíz ukrán város repülőterén állították le átmenetileg a légi közlekedést, robbanó szerkezetet azonban sehol sem találtak.