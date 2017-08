Vaklárma lehetett a spanyol sofőr letartóztatása, most egy másik embert vettek őrizetbe Rotterdamban - Fotók

Hollandiában őrizetbe vettek egy második embert a szerda esti rotterdami terrorriadóval összefüggésben - közölte csütörtökön egy rendőrségi szóvivő.Rotterdamban szerda este terrorveszély miatt váratlanul lemondtak egy rockkoncertet. A város polgármestere akkor közölte, hogy őrizetbe vették egy spanyol rendszámú kisteherautó sofőrjét, mert a koncert tervezett helyszíne mellett parkoló járműben gázpalackokat találtak.Egy 22 éves férfiról van szó, akit kihallgatnak, és akinek a lakását átkutatták. Többet vele kapcsolatban egyelőre nem közöltek.A hatóságok mindazonáltal azt mondták a NOS közszolgálati rádiónak, hogyA sofőr - egy spanyol szerelő - részeg volt, és ésszerű magyarázatot adott az autójában lévő gázpalackokra, de egyelőre őrizetben marad, és újra ki fogják hallgatni, lakását pedig átkutatják. A teherautójában a gázpalackokon kívül semmi gyanúsat nem találtak.

A Rotterdamban egy szórakozóhely mellett őrizetbe vett, spanyol rendszámú, gázpalackokat szállító kisbusz vezetője, nem áll kapcsolatban a múlt héten Katalóniában 15 halálos áldozatot követelő merényletekkel - mondta egy névtelenül nyilatkozó spanyol terrorelhárítási tisztségviselő.

A kisbuszt szerda este állították meg Rotterdamban nem messze attól a szórakozóhelytől, ahol lemondták az amerikai Allah-Las nevű zenekar koncertjét.A Club Maassilo nevű szórakozóhely vezetése a Twitter közösségi oldalon közölte, hogy

A spanyol rendőrség nyomozást folytat a múlt heten Barcelonában és Cambrilsban merényleteket elkövető terroristasejttel összefüggésben. A múlt csütörtöki barcelonai gázolásos merénylet előtti éjszaka történt alcanari házrobbanás is. A nyomozók később a felrobbant háznál 120 butángázpalackot találtak, valamint a terroristák által a Sátán anyjának nevezett TATP (aceton-peroxid) előállításához szükséges, 500 liternyi acetont, hidrogén-peroxidot és a robbanószerek pusztítását fokozó nagy mennyiségű szöget.

Ahmed Aboutaleb rotterdami polgármester szerintElmondta azt is, hogy őrizetbe vették egy spanyol rendszámú kisbusz sofőrjét. A szórakozóhely mellett parkoló járműben gázpalackokat találtak.Az illetékes szerint a nyomozók a jármű őrizetbe vett sofőrjének kikérdezése és a kisbusz tűzszerészeti vizsgálatát követőenA rendőrség szerint igen komolyan vették a fenyegetést, ezért a rendezvényszervezővel közösen a koncert lemondása mellett döntöttek. Az ügyben vizsgálatot indítottak.A NOS holland közszolgálati rádió jelentése szerintA holland televízió testpáncélba öltözött rendőröket mutatott a szórakozóhely előtt.Egyelőre nem tudni, összefüggésben áll-e ez a terrorfenyegetéssel. A polgármester figyelmeztetett: nehogy elhamarkodottan vonjanak le következtetéseket.A polgárőrség továbbra is vizsgálatot folytat a lehetséges fenyegetéssel összefüggésben.Az Allah-Las tagjai a The Guardian című brit lapnak tavaly azt nyilatkozták, azért választották ezt a nevet, hogy annak "szent hangzása legyen", ugyanakkor senkit sem akartak megsérteni ezzel.