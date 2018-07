Az érvényben lévő előírások keretében Varsó kész együttműködni Németországgal a migráció ügyében, és visszafogadja a Lengyelországon keresztül Németországba átjutott menekülteket - jelentette ki kedden Varsóban Jacek Czaputowicz lengyel külügyminiszter.



A Varsóban tárgyaló Didier Reynders belga külügyminiszterrel közösen tartott sajtóértekezleten Czaputowicz arra reagált, hogy a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) és Keresztényszociális Unió (CSU) előző nap megállapodott a menekültügyi javaslatcsomagról.



Czaputowicz emlékeztetett: a jelenleg érvényes uniós menedékjogi megállapodás, az úgynevezett Dublin III. keretében a frontországnak számító uniós tagállamok eddig is kötelesek voltak megvédeni határaikat.



Amennyiben Lengyelországon keresztül egyes személyek átjutnak Németországba, "jogunk, sőt kötelességünk (.) visszafogadni őket, és folytatni visszatoloncolásukat" - fejtette ki Czaputowicz, arra utalva, hogy Lengyelország frontországnak számít, keleti határa egyben az Európai Unió külső határa.



Ebben az értelemben "az érvényben lévő jog keretében készen állunk az együttműködésre Németországgal, hogy megoldjuk azt a nehéz problémát, amely előtt a németek állnak" - fűzte hozzá a lengyel külügyminiszter.



Didier Reynders szerint meg kell várni a német megállapodás részleteit. Szerinte a témát meg kell vitatni az uniós fórumon is, és többoldalú megállapodásokat kell kötni. Megjegyezte: Belgium is kész együttműködni Németországgal.



A CDU és a CSU hétfőn egy három pontból álló megállapodással zárta le hetek óta húzódó vitáját, mely arról szólt, hogy miként lehet megtagadni a belépést a német határ állandó ellenőrzés alá vont pontjain - a bajor-osztrák határ három átkelőjénél - az Európai Unióban máshol már regisztrált menedékkérőktől.



A testvérpártok egyetértésre jutottak, hogy a német-osztrák határon új határigazgatási rendszert kell bevezetni mindazon menedékkérők belépésének megakadályozására, akik menekültügyi eljárását egy másik uniós tagországban kell rendezni. Ezért tranzitközpontokat kell kiépíteni, amelyekből visszaszállítják a kérelmezőket az ügyükben illetékes államba.