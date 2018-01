A cirkuszosok elitjével lép fel a makói Ádám

– Hatodik-hetedik osztályos lehettem, amikor a tornatanárom egyszer felfigyelt rám, és azt mondta, akár artista is lehetnék. Eleinte csak mosolyogtam ezen, nem is tudtam, mit jelent pontosan a kifejezés, de kíváncsi lettem – meséli a 20 esztendős makói Fehér Ádám.Az, hogy most társával együtt egy nemzetközi cirkuszfesztivál egyetlen magyar résztvevőjeként fog szerepelni, egyáltalán nem volt törvényszerű, hiszen nem cirkuszos dinasztia leszármazottja. – Amikor megkaptam az sms-t arról, hogy felvettek az artistaképzőbe, épp suliban voltam.Meg sem akartam nézni, csak szünetben, nem akartam megzavarni az órát. Végül a tanár unszolására néztem meg, aki sejtette, hogy milyen fontos az üzenet – mesélte.Érdekes, hogy Ádám fellépőtársának, a fővárosi születésű Kassai Benjáminnak sincsenek cirkuszos felmenői.A két fiatal egyébként négy éve az artistaképzőben találkozott először – azóta mindketten végeztek már.Egyenes labirintus fantázianevű produkciójukat, amellyel a ma kezdődő Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztiválon fellépnek, nehéz leírni, látni kell. Egy öt méter magas, négy ponton rögzített függőleges rúdra másznak fel, és azon mutatnak be szinte a fizika törvényeinek is ellentmondó, páratlan izommunkát és precíz összhangot megkövetelő mozdulatokat.Ádám először négy éve vett részt a világ legjobb artistáit felvonultató cirkuszfesztiválon, de akkor még csak nézőként. Arra akkor gondolni sem mert, hogy egyszer neki tapsolnak majd egy ilyen rangos nemzetközi megmérettetésen. Igaz, azóta elismert tehetséggé nőtte ki magát, fellépett szerte Európában.A mutatványukról készített felvételt eljuttatták a szervezőkhöz, akiknek aztán élőben is meg kellett mutatniuk, hogy valóban képesek a hajmeresztő mozdulatokra.– Igazából mindegy, nyerünk-e valamit. Már a részvételi lehetőség is óriási elismerés – mondta Ádám. Hozzátette, az ilyen találkozókon mindig ott vannak a világ legnagyobb műsorszervezői, és az igazi siker az lesz, ha fellépésüket látva újabb külföldi szereplési lehetőségeket kapnak.