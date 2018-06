A hagyma sem bírja a hőséget: aki nem tudott öntözni, nem számíthat jó termésre - munkást is nehéz találni

Azt mondja róla, úgy látja, jó lesz a minősége, de ez annak köszönhető, hogy áprilisban, amikor a legnagyobb szükség volt a csapadékpótlásra, tudott öntözni. Most meg előfordult, hogy 20 perc alatt 40 milliméter eső esett.

– Az utóbbi napokban nagyon sok eső esett, de sok növényfajtának már későn jött, és egyszerre túl nagy mennyiségben – mondja Kádár József makói termesztő, a térségi gazdakör elnöke. Hozzáteszi: a hirtelen jött nagy mennyiségű eső képes ártani a termésnek: ilyenkor előfordulhat, hogy a hagyma bepállik, megrepedezik. Neki másfél hektárnyi fokhagymája van.Makó térségében ezekben a napokban szedik fel a zöldvágott fokhagymát, amit elsősorban a konzervipar hasznosít. Fekete János Aranyhagyma-díjas gazda is azt mondja, az örülhet szép hozamnak, aki tudott gondoskodni az öntözésről.– Van összehasonlítási alapom, mert volt olyan terület, ahová nem jutott el az öntözőberendezés. Ott a fejek kicsik, beszáradtak, jellemző a kényszerérés – mondja.A csapadékhiány az összes fajtát megviselte. Ráadásul – teszi hozzá – kora tavasszal viszont nagyon nedves volt a föld, későn lehetett csak rámenni, ezért a magról vetett fajták hol kikeltek, hol nem.A kivételek egyike Vizi István, akinek ez utóbbiból is van 10 hektárja – de most őt is a fokhagyma köti le. Túl azon, hogy egyetért gazdatársaival az időjárást és az öntözést illetően, felhívta a figyelmet még egy problémára. – Idén a tavalyi, éppen megfelelőnél is szerényebbek a felvásárlási árak – mondja. Tavaly egy kistermelő 600 forintot is kaphatott kilónként, most csak 500-at. Ráadásként egyre nehezebb napszámosokat kapni szedéshez, és ők egyre többet kérnek. – Rossz felé nyílik az olló. Ezért úgy gondolom, jövőre kevesebb hagymát fogok termeszteni – jegyzi meg.