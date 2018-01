A tűzoltók felderítésre, kárelhárításra és oltásra egyaránt használhatják - Magasból ment az új makói kocsi

– Az új kocsi sok mindenben tudja majd segíteni a munkánkat: magasból mentő járműről van szó, ami felderítésre és a beépített vízágyúnak köszönhetően oltásra is alkalmas, valamint a viharok okozta károk elhárításánál is segítséget nyújthat – mutatta be tegnap délelőtt az új járművet Balogh Róbert alezredes, parancsnok a laktanya garázsában.Mint elhangzott, a legkorszerűbb követelményeknek is megfelelő, 16 tonnás jármű 95 kilométer per órás sebességre képes. Teljes menetfelszereléssel rendelkezik, számítógépes vezérlésű. Mentőkosarában négy ember fér el, de ha szükséges, egy hordágy is, létrája pedig 32 méteres magasságig emelkedik, ráadásul az utolsó, 4 méteres szakasza 75 fokban meghajlítható. Kezelését a makói tűzoltók már megtanulták. Ezzel egy 36 éves, hasonló járművet cseréltek jobbra, s így teljessé vált a tűzoltáshoz és a mentéshez szükséges felszereltségük.Az ünnepségen a tűzoltók és az önkormányzat együttműködését méltatva köszöntőt mondott Czirbus Gábor alpolgármester is, majd Kotormán István református lelkész és Bíró István görögkatolikus parókus áldotta meg az új járművet.