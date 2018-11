Az Iritz-házban is hasonló otthonokat alakítana ki a makói önkormányzat - Kiosztották a fecskelakások kulcsait

Lakatos János és Károlyi Gyöngyi az új otthon, egyúttal az új élet kapujában. Fotó: Szabó Imre

– Nagyon örülünk a lakásnak, bízunk benne, hogy így könnyebb lesz az életünk – mondta Lakatos János, aki élettársával, Károlyi Gyöngyivel együtt egyike annak a 4 párnak, akik most fecskelakáshoz jutottak az önkormányzat jóvoltából Makón.– Eddig az anyósomnál laktunk Apátfalván, ami kicsit szűkös volt, hiszen van egy 5 és egy 2 éves gyerekünk is – magyarázta János. Ráadásul most még a munka miatt minden reggel utazniuk is kell: mindketten Makón, a Duna Döner Kft-nél segédmunkások. A földszinti lakást öt évre kapták meg, a bérleti díj havi 10 ezer, de vállalniuk kellett, hogy még 20-at félretesznek havonta egy majdani saját otthonra.Mint megírtuk, a Fűrész utcában lévő társasházban az önkormányzat 4 lakást újíttatott fel a Szak-Ma Center Kft. csapatával egy hónap alatt, hogy ezzel fiatal párok életkezdését segítse. A beruházás eredetileg bő 22 millió forintba került volna, de végül a homlokzat felújítására is ráköltöttek másfél milliót.A lakókkal a helyszínen kötött szerződést az önkormányzat nevében Farkas Éva Erzsébet polgármester. Az aláírás előtt elmondta, a városvezetésnek fontos, hogy Makón tartsa a fiatalokat, ezért sokféle kedvezménnyel, támogatással segítik őket helyben. A Fűrész utcai fecskelakásokra összesen 37-en jelentkeztek. Akik most nem jutottak otthonhoz, abban bízhatnak, hogy később sikerrel járnak: a város már tervezi, hogy hasonlókat alakít ki a belvárosi Iritz-házban – itt azonban még néhány jelenlegi tulajdonossal egyeztetni kell.