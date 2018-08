Bence is találkozott Ferenc pápával

– Makón a görögkatolikus pap üzenetet kapott, hogy kiválaszthat egy ministránst, aki részt vehet a római zarándoklaton. Rám esett a választása. Körülbelül öt éve ministrálok – mondta Weszely Bence, aki a szegedi Déry Miksa Szakgimnázium tanulója.



– Szeretek ministrálni, segíteni a misén a pap munkáját. Érdekes feladat. A ministránsok július 28-án indultak Rómába. Magyarországról több mint ezer fiatal vett részt a nemzetközi találkozón, római és görögkatolikus vallásúak. A ferencesek és a pannonhalmi bencések is szerveztek csoportokat.



Július 31-én nem mindennapi találkozás résztvevői lehettek az ifjak. A Szent Péter téren találkoztak Ferenc pápával, aki misét is tartott nekik.



– Nyitott autóval érkezett a térre Ferenc pápa, onnan küldött áldást. Körülbelül egy-két méterre lehettem tőle. Nagyon jó érzés volt látni, hallani. Teljesen más, mint amikor a tévében nézi az ember. Látszott rajta, hogy szívből örült nekünk, hogy sok fiatalt lát, a világ minden tájáról.



Bence mesélt arról is, miséken, vecsernyéken is részt vettek. Szívesen emlékszik vissza a magyar nyelvű misére, amelynek végén, miután elhagyták a templomot, fergeteges hangulat kerekedett.



– Olyan volt, mint egy focimeccsen, mindenki azt kiabálta, hogy „Ria, ria, Hungária!", meg hogy „Hajrá Magyarország!". Jó érzés volt ott magyarnak lenni, egy nemzethez tartozni. Elénekeltük a Himnuszt és az Ismerős Arcok Nélküled című számot is. A ministránsok városnézésen is részt vettek.



– Boldog vagyok, hogy eljutottam erre a zarándoklatra, köszönöm a lehetőséget. Tovább erősödött a hitem. Nagy élmény volt – fogalmazott a makói fiatal.



Megkérdeztük szegedi olvasóinkat :Járt már zarándoklaton?



Szuhánszki Erzsébet (iskolai védőnő):

– Zarándoklaton még nem vettem részt, de túrázni rendszeresen járok. Sokfelé kirándultam már, a Tátrában és a Rám-szakadéknál is. Nem szeretem egyhelyben tölteni a szabadidőmet, ha tehetem, megyek túrázni.



Varga Gábor (számítógépes grafikus):

– Idáig még nem, de nem is valószínű, hogy részt vennék zarándoklaton. Korábban egyébként fogékonyabb voltam a vallásra, és szívesen kipróbáltam volna. Manapság már nagyon távol áll tőlem a téma.



Bukta Lajos (villanyszerelő):

– Még nem zarándokoltam soha, de azt például tervezem, hogy elutazom Csíksomlyóra, ha nyugdíjba megyek. Erdélyben sokat járok egyébként, a menetelést is lehet bírni egy kis pálinkával – valahonnan pótolni kell az energiát.



Fiskál Csenge (egyetemi hallgató):

– Még nem, de elmennék szívesen. Az öcsém papnak készül, ő többször vett már részt zarándoklaton, és szívesen csatlakoznék hozzá egyszer. Járt Rómában, Ukrajnában és Lengyelországban is ilyen alkalmakon.