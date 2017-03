Édesanyja egy éve nem látta, most hazahozzák Iringót Romániából

– Végre! Iringó hamarosan itthon lesz! – újságolta örömmel a makói Schmidt Zsuzsanna , amikor beszámolt lapunknak: fordulat történt kislánya ügyében. Megírtuk: a most 4 éves Iringót v olt élettársa az ő tudta és beleegyezése nélkül az ígért miskolci hétvégi kirándulás helyett Romániába, Sepsiszentgyörgyön élő szüleihez vitte tavaly március közepén. Nem hozta vissza azt követően sem, hogy a magyar bíróság végzésével ideiglenesen az anyának ítélte a felügyeleti jogot , ezt ugyanis Romániában, az ottani bíróságon nem sikerült elismertetnie Azóta annyi történt, hogy bár a kislány apja szerette volna, Romániában a bíróság nem tartotta magát illetékesnek abban, hogy Iringó elhelyezéséről végleges döntést hozzon.A magyar bíróságon pedig azt mondták Zsuzsannának, mindaddig nem határoznak az ügyben, amíg nincs jogerős döntés az apa ellen a kislány jogellenes elvitele miatt indított ügyben. Az édesanya tudomása szerint emiatt már januárban elmarasztalták volt élettársát, de ez jogerőre csak azt követően emelkedett, hogy nem fellebbezett ellene – az erről szóló hivatalos bírósági értesítést pedig tegnap kapta kézhez. Azt mondta, ügyvédjével most, ennek birtokában az Igazságügyi Minisztériumhoz fordulnak. Ott már ígéretet is kapott rá, hogy segítenek a helyzet rendezésében, azaz Iringó hazahozatalában.Schmidt Zsuzsanna azt is elmondta, sajnos továbbra sincs semmilyen kapcsolata a kislánnyal. Ha telefonál, Irigót nem hívják a kagylóhoz – még akkor sem adták át neki, amikor nemrégiben a születésnapján szerette volna felköszönteni. Személyesen még tavaly szeptemberben járt Sepsiszentgyörgyön, de csak a ház kapujáig jutott, nem engedték be. Akkor sem, amikor az ottani gyermekvédelem munkatársai próbáltak segíteni, közvetíteni.