Fagyigépet nyert a doktor úr - Makói hűséges előfizetőnket a rendelőben ajándékoztuk meg

Bán Péter a rendelőben vette át lapunk ajándékát. Fotó: Karnok Csaba

– Több mint két évtizede vagyok a Délmagyarország előfizetője. Első alkalommal még a nagymamám fizetett rá nekem elő, de azóta is ragaszkodom hozzá – meséli hűséges előfizetőinket jutalmazó akciónk makói nyertese, Bán Péter. A Maros-parti városban nagyon sokan ismerik őt, ugyanis a Kálvin utcai rendelő egyik köztiszteletben álló háziorvosa. – Bár manapság a lap online verzióját is gyakran olvasom, a napom mindig úgy indul, hogy a szüleimnél egy kávé mellett átfutom a nyomtatott Délmagyarországot. Ez nálam már megszokott dolog – meséli a doktor úr. Hozzáteszi: az ideje sajnos gyakran szűkös, így nem tudja az újságot az első betűtől az utolsóig átolvasni – pedig szeretné. Még arra is az édesanyja hívta fel a figyelmét, hogy nyert, mert egyébként átlapozta volna az erről szóló tájékoztatót. Mint mondja, nagyon örült, mert most nyert először valamit. Leginkább egyébként a helyi vonatkozású hírek érdeklik a lapban. Örül, hogy sok a helyi információ – jó példaként említette, hogy lapunk a Kálvin utcai rendelőintézet sorsát is naprakészen követi. S mindjárt szolgált is egy friss adalékkal: a tervek szerint az ő rendelője szeptemberben fog átköltözni új, átmeneti helyére, amíg a régi épület helyén felépül az új.A makói háziorvos egyébként azért is örül a fagyigépnek, mert szereti ezt az édességet, ilyen készüléke azonban eddig nem volt. – Ha nem is nagyon gyakran, de hetente egyszer azért szoktam fagyizni. A hétvégén is voltam az egyik helyi cukrászdában a gyerekekkel – árulja el. Ezután már akár otthon is el tudják majd készíteni a nyalánkságot. Igaz, volt aki tréfásan azt javasolta, hogy inkább a rendelőben működjön a gép, és ebben a nagy melegben a betegek kapjanak fagyit – persze csak azok, akik nem cukorbetegek.