Félárva az év első Csongrád megyei babája

– Nem szoktam panaszkodni, attól úgysem lesz jobb semmi. A gyerekek hála a jóistennek egészségesek, ez a legfontosabb – mondja a 30 esztendős Rózsa Anett, a makói kórházban, egyúttal a megyében is idén elsőként született baba, Rózsa János Ignác édesanyja.Pedig nagyon nehéz helyzetben van – mindenekelőtt azért, mert férje, a kisfiú édesapja 7 hónappal ezelőtt autóbaleset áldozatává vált. A babával együtt még két gyereket nevel: az 5 éves Alexet és a 3 éves Natasát. Van egy korábbi kapcsolatból született gyereke is, a 8 éves Szabi, ő azonban nem velük él.A kisfiúval nem jöhetett rögtön haza, mert kis súllyal született, ráadásul egy fertőzést is elkapott, amiből előbb meg kellett gyógyulnia. Mint megírtuk, az új év első napján, hajnali negyed 3-kor született meg 2450 grammal és 46 centivel. Anett azt mondja róla, nagyon jó baba, nyugodt: eszik, alszik.Egyébként a falu legszélén, a Kölcsey utcában laknak egy szerény körülményekről árulkodó kis parasztházban. Ennek egyetlen szobáját lakják, ugyanis csak ezt tudják melegen tartani – egyetlen vaskályhájuk van. A tragédia mindmáig rányomja bélyegét a család életére.– Megtört bennünket – sóhajt Anett. A nagyobbik fiú, Alex rendszeresen jár pszichológushoz. A szakember szerint még idő kell neki ahhoz, hogy feldolgozza a történteket.

– A temetőbe gyakran járunk ki. Alex néha odamegy a sírhoz, máskor nem akar. Egyszer azt mondja, az apukája meghalt, de van, amikor azt: a kórházban fekszik – meséli az anyuka, aki szerint jó is van abban, hogy reggeltől estig a gyerekekkel kell törődnie, így ugyanis nem az jár a fejében állandóan, miért történt ez velük.– A jóisten egyet elvett, egyet adott – összegez.Van segítsége a nehéz helyzetben, pedig a szülei eldobták, a nagymamája nevelte fel, ő pedig már meghalt. Az önkormányzat rendszeresen támogatja őket, de a sógornőjére és a szomszédaira is számíthat.– Elfogadtam, ahogy élünk, beosztom a kis pénzünket. Nem kell sajnálni bennünket – jegyzi meg. Amúgy nőiruha-tervező, de a szakmájában nem dolgozott. Amikor arról kérdezem, tud-e a szüleiről valamit, legyint. – Csanádpalotán laknak, de nem tartom velük a kapcsolatot. Az anyám próbálkozott, de én azt mondtam, köszönöm, most már nem kell – mondja határozottan. És hozzáteszi:– Nem bántam meg, hogy Ignác megszületett. De ha tehetném, azért visszafordítanám az idő kerekét.