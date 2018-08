Honvédból elfogytak a közmunkások: a makói városrészben sok az üres porta, ezért kellene a brigád

Dömötör József az egyik gyomos utcában. Szerinte továbbra is szükség lenne a helyi csapatra.

Fotó: Szabó Imre

– Szinte gaztengerben fuldoklik Honvéd, amióta nincs meg a városrész tisztán tartásával megbízott csapat – panaszolta lapunknak az Aulich utcában lakó Dömötör József. Őt ez különösen azért érinti kellemetlenül, mert ő volt a brigád főnöke, így most a honvédiak őt vonják kérdőre. Négy évig csinálták, a fizikai munkát végzők nagyjából tucatnyian voltak, és elmondása szerint rendben tartották a körzetet. Ennek nyár elején lett vége. Ő is más feladatot kapott, de jelenleg nem dolgozik, táppénzen van.Tettünk egy körutat a városrészben. Azt láttuk, valóban vannak olyan részek, amelyeket szinte ellep a gyom, de olyanok is, ahol szépen nyírt a pázsit. Dömötör igazat ad azoknak, akik szerint mindenkinek saját feladata a portája előtti terület rendben tartása. Ám Honvédban sok házban idős, beteg emberek élnek, akik erre már nem képesek. Még nagyobb gond, hogy sok a lakatlan ház, az üres telek, ahol erre nincs kit kötelezni. Dömötör úgy gondolja, a honvédi közmunkáscsapatot azért eresztették szélnek, mert a roma nemzetiségi önkormányzat feloszlatta magát – hasonló nevű fia ott az alelnök, ő terjesztette be a feloszlásról szóló javaslatot.A városházán lapunkat úgy tájékoztatták, nem ez áll a háttérben, hanem hogy jóval kevesebb lett a közmunkás. A tavaly indult helyi közfoglalkoztatási program idén február 28-án zárult le. Ekkor a foglalkoztatottak létszáma 261 volt – július 31-én viszont már csak 187. A létszámcsökkenés nagymértékben köszönhető annak, hogy az érintettek folyamatosan el tudnak helyezkedni a versenyszférában. Az állománycsökkenés hatására, a munkavégzés hatékonyságának javítása érdekében új munkastruktúrát alakítottak ki, amelyben a városüzemeltetési, illetve a Start-munkaprogram keretében megszabott feladatokat koncentráltabban látják el.A közlemény azt is hangsúlyozza, hogy Honvéd városrészben – ahogyan Makó többi városrészében is – folyamatosan dolgoznak közfoglalkoztatottak, függetlenül attól, hogy a városrésznek már nincs saját helyi brigádja.