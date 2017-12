Idén 3,7 milliárdot kapott a Maros-parti város - Makón ez volt a fejlődés éve

– A legfontosabb a makóiak biztonsága. Ez alatt – a közbiztonság mellett – a létbiztonságot és a makai identitás biztonságát értem – emelte ki Farkas Éva Erzsébet polgármester, amikor a fejlesztések szempontjából kifejezetten sikeres 2017-ről kérdeztük. Elmondta, állami támogatásnak és uniós forrásoknak köszönhetően az itt működő nagyobb cégeknél bővült a foglalkoztatás, de 37 kis- és középvállalkozásnak is tudtak segíteni.– Elmondhatjuk, hogy városunkban a regisztrált munkanélküliek aránya 3–5 százalékra csökkent – húzta alá.A beruházásoknál elsőként a Makovecz-örökségről beszélt. – A kormányzat eddig Lázár János országgyűlési képviselő, miniszter támogatásának köszönhetően 3,7 milliárd forintot küldött Makónak, és további több milliárdot várunk. A Hagymaház felújítása hamarosan befejeződik, a könyvtár és környékének megújulása az eredeti ütemezés szerint halad, a Páger mozi tervei megvannak – sorolja a példákat. Megemlítette még Honvéd városrész megújulását, a sportlétesítmények rekonstrukcióját, illetve a Hódmezővásárhely–Makó közötti kerékpárút itteni szakaszának közelgő megépítését.A helyi finanszírozású beruházások közül az egészségügyieket emelte ki. – A Justh Gyula utcai rendelő teljesen megújult, a Tulipán utcai rendelőben karbantartási munkák folynak, és elkészültek az új Kálvin utcai rendelő engedélyes tervei – mondta. – Óvodáink, bölcsődénk korszerűsítésére is több tízmillió forintot fordítottunk, ahogy iskolai fejlesztéseket is támogattunk. A legnépszerűbb fejlesztésünk mégis a járdaprogram volt, amit 2018-ban is folytatunk – jelezte. – Úgy gondolom, Makón élni és ehhez a közösséghez tartozni jó. A cél az, hogy településünk megtartó és vonzóereje hosszú távon is erős maradjon – vázolta a jövőt.