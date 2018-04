Igazgató lehet Martinuszné a József Attila Gimnáziumban: a makói testület egyhangúlag támogatja vezetői pályázatát

Makó biztonságban van

Tavaly óta ismét érezhetően csökkent a regisztrált bűncselekmények száma: lopásból például az egy évvel ezelőtti 740 helyett tavaly 294, lakásbetörésből pedig 101 helyett 57 történt – tájékoztatta a testületet Palicz András városi rendőrkapitány. Éberhardt Gábor, a kiszombori határrendészeti kirendeltség vezetője pedig egy képviselői kérdésre elmondta: bár az ellenőrzésnek köszönhetően Makóra nem jutnak be az illegális határátlépők, ha a helyzet úgy hozza, akár Románia felé is meghosszabbíthatják a védőkerítést.

Támogatja Martinuszné Korom Gabriella (képünkön) kinevezését a József Attila Gimnázium (JAG) élére a makói képviselő-testület – ez volt a legfontosabb döntés a szerdai ülésen. A dolog azért volt érdekes, mert a JAG korábbi igazgatóját, noha Rója István is egyedüliként jelentkezett a tisztségre, tavaly nem támogatta a helyi testület, és végül nem is nevezte őt ki a minisztérium. Martinuszné egyébként korábban Rója helyettese volt, most megbízottként irányítja az intézményt. A testületnek ugyan csak véleményezési joga van a pályázattal kapcsolatban, mint az iskolaépület tulajdonosának, de a város jelzésének azért van jelentősége.Martinuszné meghallgatásakor a polgármester, Farkas Éva Erzsébet (Fidesz–KDNP) sok kérdést tett fel, ezek azonban pozitívak voltak, és egyébként is dicsérte az alapos, jövőbe mutató pályázatot. A jelölt többek között arról beszélt, bár a megyeszékhelyen van két-három elit gimnázium, akik magukhoz tudják vonzani a diákság egy szűk rétegét, a többieknek tud mit nyújtani a makói a sikeres továbbtanulás érdekében. Egyetértőleg szólalt meg a polgármesteri többséghez tartozó Weszelyné Véghseő Henriett és Toldi János, de még a független Marosvári Attila is. Végül a testület ellenszavazat nélkül döntött a pályázat támogatása mellett.A szokatlanul rövid ülés végén a testület arról döntött, hogy kik kapják a Makó Városért emlékplakettet, illetve a makói emlékérmet. Az előbbit Szentpéteri Csilla zongoraművész, zeneszerző, a jubiláló VargaBalett Táncműhely, illetve a szintén jubiláló Bartók-tagiskola kapta, az utóbbit pedig Ádók János, Wangtae Lim, Vargáné Szalados Klára, Ember Pál, Tiszlavicz László, Farkas Erika, valamint a Forgatós Táncegyüttes.