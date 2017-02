Indul a makói könyvtárépítés

Várhatóan április végén indul az új könyvtár építése, illetve környékének és a Deák Ferenc utcának a megszépítése – jelentette be Farkas Éva Erzsébet polgármester a 2,6 milliárdos beruházásról kedd délután tartott lakossági fórumon. A Koronába nagyjából 70 érdeklődő jött el.



A Makovecz-tervek alapján épülő könyvtárról, illetve a térrehabilitációról a legtöbbet a meghívott szakemberek közül Gerencsér Judit és Sáros László árulta el. Előbbi elmondta például, hogy bár eredetileg szó volt róla, hogy a régi épületet bővítik ki, de kiderült, hogy ez drágább és bonyolultabb lett volna, mint egy új, két szinteset építeni a helyére. A térrendezéssel kapcsolatban a legérdekesebb információ az volt, hogy meg fogják bontani azt a mellvédet, ami jelenleg elválasztja egymástól a főteret és a Deák Ferenc utcát, így ez utóbbi a város főutcája lesz. Több lesz a parkoló, a kerékpártároló, a fa – ígérték.



A résztvevőknek főként a tér és az utca összekötése tetszett – ezt Sánta Sándor képviselő és Domokos László nyugalmazott könyvtárigazgató is helyeselte. A könyvtárat korábban szintén vezető Mátó Erzsébet azt mondta, a tervek alapján korszerű, tágas, céljának megfelelő modern bibliotékája lesz Makónak, és jó, hogy végre összeköltözik a felnőtt és a gyermekrészleg.



Azt viszont nem sikerült tisztázni – pedig az egyik érintett rákérdezett – , hogy mikor kezdik a Deák Ferenc utcai házakat is érintő munkákat, illetve hogy miként oldják meg, hogy ne sérüljön a közművezetékek újracsatlakoztatása miatt a már hőszigetelt házak szigetelése, azok festése.