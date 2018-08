Iskolai felszereléseket gyűjtenek a rászorulóknak

– Olyan iskolaszereket várunk, amelyeknek nincs semmi bajuk, csak éppen a családok tanévkezdés előtt újat vesznek a gyermeküknek, a régi pedig így feleslegessé válik – mondta Gulicska Irén, az alapítvány vezetője. – Olyan családoknak adjuk át az adományokat itt, Makón és környékén, amelyeknek anyagi helyzetük miatt nehézséget jelent az iskola előtti bevásárlás.



Az iskolatáskák, tolltartók mellett tornazsákokat, uzsonnás táskákat, színes ceruzákat, vonalzókat, körzőket, radírokat, rajzfelszereléseket, elsősöknek korongokat, geometriai formákat is várnak.



– Köszönettel fogadjuk a tornacipőket, tornanadrágokat és mezeket is. A kérésünk az, hogy minden felszerelés használható, jó állapotú legyen. Fontos, hogy a tornafelszereléseken kívül most más ruhákat nem tudunk fogadni.

Gulicska Irén arról is beszélt, hogy szívesen fogadnak informatikai eszközöket is, de nem az elöregedett, korszerűtlen gépeket, hanem olyanokat, amilyeneket az iskolai munkához valóban használhatnak a rászoruló diákok, vagyis 2-3 éves számítógépeket, laptopokat, táblagépeket, amelyeken minimum Windows 7-es program van.



A gépeket telefonos egyeztetés után fogadják.