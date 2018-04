Kevesebb lett a nyárfa a Maros-parti strandon - korhadozó fáktól lett biztonságosabb a strand

Hatalmas, részben már feldarabolt kivágott nyárfák hevernek a Maros-parti strandon – hívták fel szerkesztőségünk figyelmét a napokban többen is. Volt, aki hozzátette: ezek a fák évtizedek óta ott állnak, és nem csupán árnyat adtak a strandolóknak, de a partfürdő sajátos hangulatához is hozzájárultak. A helyszínen járva azt láttuk, csakugyan kivágtak szám szerint 5 nyárfát – az azonban laikus szemmel is egyből feltűnt, hogy a földön heverő törzsek üregesek, belül rothadtak.– A nyári strandszezon, illetve a kalandpark ilyenkor aktuális kötelező minősítése előtt szakemberekkel vizsgáltattuk meg a fákat. Ultrahanggal is felmérték őket, akkor derült ki, hogy közülük néhány már balesetveszélyes – mondta el érdeklődésünkre Nagy Nándor, a strandot üzemeltető városgazdálkodás első embere. A vizsgálatra azért volt szükség, mert a nyárfákra jellemző, hogy törzsük a nagy víztartalom miatt könnyen pusztulásnak indul belülről, közben ennek kívülről nincs nyoma, ágain továbbra is levelek nőnek, szabad szemmel tehát úgy tűnik, minden rendben. Az ilyen fajtájú fákat 20-30 év után vágásérettnek szokták nyilvánítani, ám ezek szinte duplaennyi idősek voltak.– Mi sem örültünk a vágásnak, de a strandolók biztonsága érdekében nem volt más választásunk – mondta a cégvezető. Hozzátette, idén itt több nyár kivágására nem lesz szükség. Baleset egyébként a strandon leszakadó ágak, kidőlt törzsek miatt információink szerint eddig nem történt.A közkedvelt Maros-parti üdülőhely ugyanakkor nem lesz fákban szegényebb. A városi főkertész közreműködésével újakat fognak a helyükre ültetni, sőt még többet is, mint amennyivel most kevesebb lett. Ezek azonban már tartósabbak lesznek – szóba kerülhet például a tölgy vagy a fűz. Azt is megtudtuk, hogy a majálisra készülve ennek szokásos helyszínén is megkezdték a veszélyes fák kivágását. Összesen tucatnyi jut majd ilyen sorsra.