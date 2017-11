Lázár lakossági fórumon beszélt a makói szövetségről

Makó a kormány fontos stratégiai szövetségese – mondta a Maros-parti városban tartott hétfő esti lakossági fórumán Lázár János, a térség parlamenti képviselője, Miniszterelnökséget vezető miniszter. Hozzátette, miután a térségben több néhány százas lélekszámú falu van, Makónak az is feladata, hogy ezeket összefogva perspektívát kínáljon az itt élő embereknek. Hangsúlyozta, fontos feladatának tekinti a kormány, hogy a kis- és közepes városok polgárainak is olyan körülményeket biztosítson, amelyek a helyben maradást segítik elő.



Az újvárosi református iskola ebédlőjében tartott fórumra mintegy hatvanan jöttek el, a terem megtelt. Lázár azt mondta, igazából mindegy, hányan vannak egy ilyen rendezvényen – az a fontos, hogy az emberek beszéljenek egymással, kérdezzenek, elmondják a véleményüket. Elkeserítőnek nevezte, hogy napjainkban mondjuk egy panelházban az emberek azt sem tudják, kik a szomszédjaik, miközben régen mindenki ismert mindenkit, és például Újvároson a kapukat sem kellett estére bezárni.



A fórumon ott volt több önkormányzati képviselő és Farkas Éva Erzsébet polgármester is. Utóbbi bejelentette: megnyerte az önkormányzat a főtéri Csipkesor földszinti részének felújításához, illetve az itteni zöld terület megszépítéséhez szükséges 280 milliós támogatást; a terveket szerdán egyeztetik, a beruházás befejezése egy év múlva várható.