Lódarazsak támadása Földeákon: A fiatal anya kétségbeesett - végül az önkormányzat oldotta meg a problémát

– Amikor aznap késő délután a munkából hazaértem, már az ajtón, az ablakon keresztül a lakásba is be-berepültek. Aggódtam, hogy megcsípik a kisfiamat, esetleg a szomszédokra támadnak

Andrea a darazsak tetemét mutatja: kisfiát szerencsére nem, de őt megszúrták. Fotók: Szabó Imre

A hatalmas, 70 centis fészek egy darabja.

– Teljesen pánikba estem, fogalmam sem volt, hirtelenjében kihez forduljak – mesélte a földeáki Antal Andrea, aki a faluszéli Szegfű utcában lakik négyéves kisfiával, Kevinnel. A napokban lódarazsak fészkelték be magukat a padlásukra.Eleinte nem aggódott, azt hitte, csak kisebb méretű és kevésbé veszélyes hazai darazsakról van szó, a hét közepére azonban a padlás kis ablakán keresztül már látszott, hogy a kürtő alakú fészek egyre nagyobb. A ház körül pedig csapatostól kezdtek rajzani a hatalmas, agresszív rovarok.– tette hozzá. Egyébként őt magát meg is marták, sőt a család kutyáját úgyszintén.A gyerekét egyedül nevelő édesanya azért esett kétségbe, mert a katasztrófavédelem azt közölte vele, ők nem foglakoznak darázsirtással, az erre szakosodott vállalkozásokat viszont, attól tartott, nem tudja megfizetni.Végül a delmagyar.hu egyik hozzászólója ajánlotta a kézenfekvő megoldást: forduljon a helyi önkormányzathoz. Ezt, mivel akkorra a hivatal már zárva volt, másnap reggel tette meg. A jegyző, Rákóczi Edit nyomban intézkedett is: szakembert hívott, aki megnézte a fészket, majd – miután irtani csak akkor érdemes – napnyugta után visszatért, hogy leszámoljon a hívatlan vendégekkel.Andrea azt mondta, kívülről,A fiatal nő hálás a jegyzőnek, a munkát elvégző maroslelei méhésznek, Csordás Csabának és természetesen lapunknak is. A történtekre már csak néhány darázstetem emlékezteti a járdán, no meg a saját kezűleg készített kordon, amellyel a járdát a ház előtt az irtás idejére lezárta. – A méhész az ablakot hálóval fedte le, és azt is lefújta valamilyen szerrel, amely legalább januárig távol tartja a darazsakat. Most már nem aggódunk – mondta.