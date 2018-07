Makó egy hétig a művészetek városa lesz

A makói Angyalsóhaj Alapítvány elsősorban azért szervez nyári összművészeti szabadegyetemet, hogy az itt élő tehetséges fiataloknak ne kelljen máshová utazniuk a színvonalas képzés érdekében – mondta az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón Farkas Éva Erzsébet polgármester, az alapítvány fővédnöke.



Ahogyan tavaly, úgy most is négy művészeti ág kiemelkedő mestertanárát hívták meg. A kurzusok közül a népi ének Petrás Mária, a hárfa Natalia Gorbunova, a festészet Sonkodi Rita, a vizuális kultúra pedig Wangtae Lim és Czibolya Kálmán együttes irányításával indul jövő hétfőn, összesen több mint 60 résztvevővel. A szám jelzi, hogy nő az érdeklődés, a tavalyinál ugyanis most másfélszer többen jelentkeztek. A szabadegyetemet beharangozó tegnapi sajtótájékoztatón részt vett a vezetők közül Sonkodi Rita és Natalia Gorbunova is, akik bepillantást engedtek abba, mi mindennel foglalkozhatnak a gyerekek. Szilágyi Réka szervező, kuratóriumi tag azt is elmondta, hogy a foglalkozásoknak a város művészeti iskolái fognak otthont adni, illetve a Korona.



Az egyhetes szakmai program kísérő rendezvényére, a Katedra Plusz beszélgetésre Makóra érkezik Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, valamint Koltay Gábor rendező. A két beszélgetésre a program nyitányaként, illetve zárásaként jövő hétfőn, illetve augusztus 12-én kerül sor a Korona teraszán.