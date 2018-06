Makovecz Imre álmodta meg - Bokrétát kapott Makón az új könyvtár

– Negyven évig vártunk erre. Most végre egy épületben lesz a felnőtt és a gyerekrészleg – mondta Szikszai Zsuzsanna, a makói könyvtár, illetve a vele közös szervezetben működő múzeum igazgatója tegnap, az új könyvtárépület bokrétaavató ünnepségén.– A lehető legkorszerűbb körülmények között dolgozhatunk majd – mondta az igazgató. Megírtuk, az épületegyüttes Makovecz Imre Kossuth-díjas építész tervei alapján épül a Deák Ferenc utcában. A beruházásra, amelynek része a Deák Ferenc utca és környékének felújítása is, 2,6 milliárdot fordít a város központi támogatásból. Az alapkövet tavaly februárban tették le, azóta folyik a területen a munka.Az építkezés nemrégiben elérte legmagasabb pontját, és amint az szokás, szerdán délelőtt bokrétaünnepséget tartottak. A terebélyes faágra Farkas Éva Erzsébet polgármester, a képviselő-testület tagjai, a könyvtár dolgozói és diákok, érdeklődők kötöztek színes szalagokat, majd így egy daru emelte a majdani bejárat fölé, és két munkás rögzítette. Szente-Vargáné Gerencsér Judit, a Makona tervezőiroda építésze azt mondta, ez lesz Makovecz egyik legszebb épülete. A szerény ünnepség után az érdeklődők sétát is tehettek a félkész könyvtárban. Úgy láttuk, az építkezés jól halad, így várhatóan befejeződik jövő tavaszra. A most ideiglenes helyen működő makói bibliotéka egyébként 90 ezer kötetes, és 10 dolgozója van.A bokrétaünnepség egy pillanata. A makóiak már nagyon várják az új könyvtárt. Fotó: Szabó Imre