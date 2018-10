Megfejték és körmölték is a birkákat a tanyanapon: Daniék bogárzói tanyájában a juhászattal ismerkedtek a látogatók

- Idősek, fiatalok és gyerekek is eljöttek hozzánk a tanyanapra. A fejős juhászat ma már kihalófélben lévő szakma. Jelenleg csak egyedül képviselem - mondta Dani János juhász.- Kétszáz körüli anyajuhot tartok. ebből 60 keletfríz fajta, a többi pedig tejelő cigája. Családunkban több mint 200 éve foglalkozunk juhászattal. A cigájatartás nálunk hagyománytisztelet is. Minden ősöm tartotta ezt a fajtát. Bűn volna nem követni ezt az irányt. Ma Magyarországon már csak kevés van ebből a fajtából.Dani János hangsúlyozta, ő nem juhtartó, hanem juhász. A kettő között óriási a különbség.- A családom mindig is ebből élt. Ez egy ősi pásztor életforma, aminek hagyományos képviselője vagyok.A tanyanap résztvevői birkafejést és körmölést is láthattak. A barikat meg is lehetett simogatni. A juhtej feldolgozását, a gomolyakészítést is megismerhették a látogatók.