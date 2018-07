Megmenekültek a tejautomaták: a kamara és a terméktanács elérte, hogy mégse kelljen a régi gépekbe AFE-t szerelni

A Makói Hagymakertész Kft. egyik tejautomatája. Több mint hatszázezerbe került volna, hogy kapcsolata legyen a NAV-hoz.

– Nyolc automatánk működik Makó-szerte. A 2009-es tejválság idején kezdtünk így értékesíteni, amikor nyáron 55 forint volt a felvásárlási ár, és a felvásárlók azt javasolták a gazdaságoknak, hogy apasszák a teheneket, itassák a tejet a borjakkal – halljuk László Róberttől, a Makói Hagymakertész Kft. ágazatvezetőjétől, a Tej Terméktanács elnökségi tagjától. A cégnek gépenként több mint 600 ezer forintba került volna az, hogy beszereltesse azt a készüléket, amely a tejautomata és a NAV közötti adatkapcsolatot biztosítja.Az Automata Felügyeleti Egység (AFE) beszerelését egy korábbi jogszabály írta elő. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara több tagja – üzemeltető vállalkozások és termelők – jelezte, hogy a két- három éves, egyébként minden élelmiszer-higiéniai előírásnak megfelelő automatákba is csak úgy lehet az AFE-t beszerelni, ha korszerűsítik. Ez aránytalanul nagy kiadással jár, amit sok vállalkozás nem bír el, vélhetően inkább fölhagyna az automaták üzemeltetésével. A kamara és a Tej Terméktanács kérte, enyhítsenek a szabályozáson, a szakminisztériumokra pedig – ahogy a kamara keddi közleménye fogalmaz – segítő hozzáállás volt jellemző. Az új szabály értelmében az idén június 30-ig megkötött szerződéssel rendelkező tejautomaták elavulásig működhetnek így, ahogy vannak, ha a felügyeleti szerv megállapította, hogy az AFE nem szerelhető rájuk.– Ha most szeretnénk beállítani egy új automatát, abba már kellene ilyen készülék – mondta a rendeletről László Róbert. – A módosítás tényleg nagy segítség. Az automaták működtetése nekünk 365 napos elfoglaltság, bár az összesen megtermelt mennyiségnek 6–10 százalékát értékesítjük így. Tíz forint nyereségünk van a tejen így kilónként. Ezeket fönntartani nekünk nem is anyagi érdekünk, inkább – ha már annak idején belevágtunk ebbe – erkölcsi kötelességünk, azok felé, akik hozzászoktak ehhez a tejhez.