Nem félnek a fertőzéstől a Hagymatikumban

Mórahalmon kevés a román vendég



– Határon túlról inkább szerb vendégeink vannak – tette hozzá. – A Napfényfürdő Aquapolisban korlátozó intézkedések bevezetésére nincs szükség – mondta Pető György, a szegedi fürdő igazgatója. Farkas Gábor , a mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő vezetője úgy nyilatkozott, náluk nem jellemző a román vendég.– Határon túlról inkább szerb vendégeink vannak – tette hozzá.

– Hallottunk róla, hogy már Makón is felütötte a fejét a Romániából érkezett kanyarójárvány, de nem félünk tőle – mondta a Hagymatikum fürdő bejáratánál a helybeli Szűcs Antal . Feleségével, Ilonkával a nyugdíjasnapra érkeztek.A Hagymatikumnak köztudomásúan sok romániai vendége van. A lapunk által alapított, 7283 tagot számláló Makón élek Facebook-csoportban az az ötlet is felmerült, hogy emiatt a járvány idejére be kellene zárni – igaz, mások mindjárt megjegyezték, hogy akkor az utcára se menjen ki senki. Szűcsék azt mondták, van védőoltásuk, és egyébként sem tartanak semmilyen betegségtől, bíznak az orvosokban. Amíg velük beszélgettünk, azt láttuk, tucatjával érkeznek a fürdőzni vágyók – éppúgy, mint bármikor máskor.A fürdő igazgatója, Gergely Gábor lapunknak azt mondta, már a hétvégén beszélt a tisztiorvosi szolgálat megyei, illetve országos vezetőivel, akik azt mondták, nincs szükség a Hagymatikum lezárására. Azt viszont azóta javasolták, hogy a be nem oltott dolgozók kapják meg a vakcinát. A takarítószemélyzet a szokásosnál nagyobb óraszámban dolgozik, rendszeresen fertőtlenítik a kilincseket, korlátokat, ülőhelyeket, egyéb intézkedéseket azonban a szakemberek sem láttak indokoltnak.A kórokozó a vízben nem terjed, de egyébként is van a medencékben fertőtlenítőszer. Hozzátette: hét közben alig van Romániából érkező vendégük, inkább hétvégén jönnek többen. Ők is úgy tapasztalták, a fürdőzők nem aggódnak, a vendégforgalom teljesen átlagos.