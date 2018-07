Óriási sikert aratott a Forgatós a rockoperában - 16 ezren látták a makói táncosokat a Trianonban

A Forgatós táncosai Makó hírét-nevét is elvitték a Hősök terére.

– Soha nem fogom elfelejteni, fantasztikus élmény volt! – mesélte a 9 éves Lipták Fedóra a Trianon című rockoperáról. Ő is egyike volt azoknak, akik a makói Forgatós táncegyüttes tagjaként részt vehettek a produkcióban.A kétszáz táncosból hatvan érkezett a Maros-parti városból, a darab koreográfusa pedig az együttes vezetője, Doktor László volt. Köblös Tamás, a gyerekcsoport 13 éves alapító tagja azt mondta az előadásról, a közönség tapsát látva megérte a fáradság. Ráadásként olyan sztárokkal találkozhattak személyesen, mint Kalapács József, Benkő Péter, Laklóth Aladár vagy Varga Miklós.Doktor László a kulisszatitkokról elmondta, az itthoni próbák után egy hetük volt, hogy a budapesti Hősök terén valamennyi táncossal, illetve a színészekkel, énekesekkel együtt összehozzák a kétórás produkciót. A makói csapatban egyébként táncolt két délvidéki, horgosi fiatal is, illetve velük jött hat pár a csíkszeredai tánccsoportból. Doktor a Trianon sikerét az István, a király első, királydombi bemutatójához hasonlította, amelyen egyébként ugyancsak részt vett annak idején, fiatal táncosként.A Trianont eddig a két fővárosi bemutatón 8-8 ezren látták, de a produkciót rögzítette a köztelevízió is, így hamarosan az egész ország megismerheti. A tervek szerint a rockoperát jövőre országos turné keretében is bemutatják, 2020-ban pedig még látványosabb formában, megújítva és kibővítve láthatja majd a közönség.