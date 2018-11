Őszi csendélettel fotózkodnak a kiszomboriak

November 11-én készült el az élőkép. Idővel téliesíteni fogják. Fotó: honismereti kör

Címe: őszi csendélet egy zombori munkáscsaládnál. Nem csak a kör tagjai jöttek el segíteni, és a jelenlévők ötleteivel tovább gazdagodott az élőkép – tudtuk meg Endrész Erzsébettől, a kukorica-útvesztő révén megyeszerte ismert egyesület elnökétől. Köszöni a kiszomboriaknak, akik sok ötletet, képet küldtek, és tárgyakat is, ahogy az egyesület egyik tagja, Csehné Szűcs Erzsébet is jó néhányat hozott. Az építésben közreműködött Cseh István, Szép Istvánné Irénke, Takácsné Jasztrab Mária, Kesjárné Mészáros Gabriella, Kajti József, Magori László, Trutz Melinda, Kazimityné Tóth Katalin, Naszradi-Balogh Edina.– Már aznap sokan fotózkodtak ott. Reméljük, érintetlen marad addig, amíg, ha lehetséges lesz, át nem alakítjuk télivé – mondta Endrész Erzsébet.A csendéletre rálát a honismereti gyűjtemény kamerája, és a polgárőrök is vigyáznak rá.