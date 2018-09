Rakják is, lopják is a térkövet - Lezárul az idei járdaprogram Makón

A Juhász Gyula térnél még épül a járda. Fotó: Szabó Imre

– Összesen több mint 20 ezer forintos kárt okoztak azok, akik raklapostól loptak el néhány adag szegélykövet, s azok, akik kedd reggelre 10-15 talicskányi törmeléket hordtak az épülő járda alapjába – mondta délelőtti sajtótájékoztatón Szabó Gábor egyéni vállalkozó. Ötfős csapatával együtt ő kapott megbízást arra, hogy a 8. választókerületben felújítsa a járdák egy részét. A vállalkozó a rendőrséghez fordult. Ami történt, egyébként nem egyedi: mint beszámoltunk róla, Királyhegyesen 2 hónapja loptak el három raklapnyi utcára rakodott térkövet és egy raklapnyi szegélykövet. Ott a tettes is meglett, egy 51 éves, nem helybeli férfi személyében (2018. július 19.: Ellopták a járdaprogram térköveit).Az incidens azonban sem Királyhegyesen, sem Makón nem hátráltatta a járdaprogramot. Utóbbiról megírtuk: idén 160 milliós keretet biztosított rá az önkormányzat, és ebből minden választókerület egyforma arányban, 20 millió forintban részesült. A pénzből 27 utcában 6,9 kilométernyi járda újul meg – a munka májusban indult és ezekben a napokban fejeződik be. A 9. választókerületben például a Hargita, az Ibolya, az Orgona utca és a Juhász Gyula tér egy-egy szakaszát újították fel – tudtuk meg Gáspár Sándor helyi képviselőtől. Már csak a Juhász Gyula térnél dolgoznak, de néhány napon belül ott is végeznek a feladattal.– Örülünk az új járdának, a régi nagyon rossz minőségű volt – mondta az Orgona utcában lakó egyik érintett, Gábor-Nagy Árpád zenepedagógus. Gáspár Sándor azt is elmondta, becslése szerint még 2-3 évig kell a mostanihoz hasonló összegekkel folytatni a járdaprogramot ahhoz, hogy a választókerületben mindenütt kényelmes és biztonságos legyen a gyalogos közlekedés.