Segítik a nők álláshoz jutását Makón

Az iroda 3 éven át fog működni összesen 200 millió forintból. A pénzt a makói önkormányzat és a Fiatal Családok Egyesülete nevű civil szervezet nyerte pályázaton. A cél az, hogy ez idő alatt ezer nőt tudjanak bevonni programjaikba, és közülük legalább ötvennek tudjanak valamilyen munkát találni – minimum húsznak tartósan is.



A Hagymaházat vezető Zsámboki Erika, illetve Andrási Lilla projektmenedzser azt is elmondták, ezt miként szeretnék elérni. Annak érdekében, hogy a családi élettel összeegyeztethető munkája legyen a hozzájuk forduló hölgyeknek, számukra képzéseket, jogi és pszichológia tanácsadást, szükség esetén gyermekfelügyeletet és idősgondozást szerveznek. A munkaadóknak pedig kerekasztal-beszélgetéseken, előadásokon fogják népszerűsíteni a családanyák számára kedvező, nem szokványos, rugalmas munkaidőt is jelentő foglalkoztatási formákat.