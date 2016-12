Sikeres aláírásgyűjtés: tavaszra elkészül a lakók parkolója

Sokéves vágya teljesült a Szegedi utcai lakóknak azzal, hogy hamarosan csak az övék lesz a kis parkoló, amely két lakótömb, a Széchenyi tér 2–4. és a Szegedi utca 1–3. között van. Mint megírtuk, az itt élőket zavarja, hogy ők és vendégeik általában nem tudnak ide parkolni, mert a főtéren ügyeiket intézők, illetve a szomszédos Hagymatikum vendégei elfoglalják a helyeket. Az ügyben lakossági fórumot is tartottak – ott utóbb sikeresnek bizonyult aláírásgyűjtés indult a helyi önkormányzati képviselő javaslatára (2016. október 25.: A lakóké lesz a Szegedi utcai parkoló is).A Szegedi utcai lakókat képviselő Boros János lapunkat most azzal a hírrel kereste meg, hogy az alpolgármester állta a szavát, és már meg is terveztette a parkolásgátló eszközöket, illetve a terület új útburkolati jeleit. Mint a rajzon látható, összesen 7 parkolóhelyet alakítanak ki. Ezeket külön-külön fogják lezárni a Makovecz térihez hasonló eszközökkel, amelyekhez csak a lakók kapnak kulcsokat. Az önkormányzat ezek gyártását is megrendelte már. Felszerelésükre, mint a lakóknak küldött tájékoztatóban olvasható, 2017 első felében lehet számítani.