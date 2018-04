Súlyosabb ítélet a kényszermunkaperben

Ez a kényszermunka a törvény szerint

A törvény 1–5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetheti a kényszermunkát, vagyis azt, ha valaki „mást annak kiszolgáltatott helyzetét kihasználva, illetve erőszakkal vagy fenyegetéssel munkavégzésre kényszerít". Súlyosabb esetben, például ha a tettes sanyargatja is az áldozatot, esetleg gyerekről van szó, a büntetési plafon 8 évre ugrik.

Jogerős döntést hozott a Szegedi Törvényszék a Makó környéki gazda ügyében, akit korábban, első fokon egy év felfüggesztett fogházbüntetésre ítéltek. A törvényszék most úgy határozott, hogy megduplázza a büntetést, és két évet szabott ki a férfira, akinek ezen felül meg kell fizetnie több mint 600 ezer forint bűnügyi költséget is. A törvényszék szerint az elsőfokon eljáró bíróság alapos volt, minden körülményt megvizsgált, és minden bizonyítékot feltárt, de a büntetés aránytalanul enyhe lett.A mostani tárgyaláson az ügyész már nem volt ott, a férfi védője pedig megismételte, amit már korábban is mondott. Dávidházi Richárd szerint a kényszerítéshez fenyegetés és erőszak kell, ebben az ügyben pedig erről nem volt szó. Az, hogy a munkások önszántukból tértek vissza többször is a gazda földjére dolgozni, alátámasztja azt, hogy senki nem kényszerítette a sértetteket – mondta az ügyvéd.Korábban is előfordult, hogy kényszermunka ügyében hozott ítéletet a bíróság, de valamilyen bűncselekménnyel kapcsolatban tette ezt, például emberkereskedelemmel vádoltak meg valakit, aki a sértettet dolgoztatta. 2013. június elsejétől azonban önállóan szerepel a kényszermunka a büntető törvénykönyvben. Éppen 11 nappal a törvény hatálybalépése után mentek ki a rendőrök a gazda Makó környéki tanyájára, ahol őrizetbe is vették a férfit.Az ügy még 2013-ban pattant ki. Akkor tett bejelentést egy férfi a rendőrségen azzal, hogy egy makói gazda többeket is embertelen körülmények között tart, napi tizenöt órát dolgoztatja őket, a pihenőnapokat sem adja ki nekik, bért nem fizet. Az esettel lapunk is foglalkozott, írásainkat a témábanés itt találják.