Szemetelnek Romániában, de sajnos Magyarországon is - Alig látni a Marost a temérdek hulladéktól

Az illegálisan lerakott szemét a határ mindkét oldalán komoly probléma. Fotó: Erdei János/Szabó Imre

Ez annak fényében különösen érdekes, hogy egy hónapja számoltunk be róla: a Maros ferencszállási szakaszán 12 köbméter hasonló hulladékot kellett a vízből kiemelni. Az illegális hulladéklerakás persze nem csak a határ túloldalán probléma.Óriási csalódást okozott egy makói olvasónknak, Erdei Jánosnak, amikor a családi nyaralásból hazafelé tartva Erdélyben, egy közvetlenül a Maros partjánál lévő parkolóban bő egy hete megállt, hogy megnézze a folyót. A parkoló a Dévától tíz kilométerre északnyugatra, a Maros bal partján, az E68-as főút mellett fekvő Vecel községközpont határában van.– Korábban többször elhajtottunk itt, és mindig szerettem volna innen megcsodálni a Marost, de eddig nem jutott rá idő. „A többéves várakozás azonban sajnos nagy csalódással ért véget, mert a rengeteg szemét látványa és szaga fogadott a Maros természetes szépsége helyett" – panaszolta olvasónk, aki a helyszínen fotókat is készített. „A parkoló oldala annyira tele volt hulladékkal, hogy ott még a vállalkozóbb kedvű nézelődőknek is elmegy a kedve attól, hogy leereszkedjen a parthoz. Látszott, hogy ez a temérdek szemét nem az arra járó utazóktól származik, hanem a parkolót szeméttelepnek néző, illegális hulladéklerakóktól – így olvasónk.A fotókat és tapasztalatait azért osztotta meg velünk, mert eszébe jutott a nemrégiben Ferencszállásnál összegyűlt, a Maros tetején lebegő, főként PET-palackokból álló szeméthegyről megjelent cikkünk. Mint fogalmazott, elképzelhető, hogy magasabb vízállás esetén a most lefényképezett szemét – ha addig esetleg onnan össze nem gyűjtik – nálunk fog kikötni. Emlékezetes: augusztus elején összesen két konténernyi, azaz 12 köbméter szemetet gyűjtött itt össze az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Ativizig) 7 embere egy fával benőtt szigetnél, csónakokról, kézi erővel. A hulladékot zsákokba rakták és a partra vitték, ahonnan később hulladéktelepre szállították. A költségeket az Ativizig állta (2018. augusztus 3.: Kétszer kellett kitakarítani a Marost).Az igazsághoz azért hozzátartozik, hogy mi sem lehetünk büszkék: nálunk is hordják a szemetet erdőbe, folyópartra, de még a városok, falvak kevésbé frekventált helyein is gyűlik. Többször beszámoltunk az elmúlt években arról, hogy erdőkben, köztük a Maros ártéri erdejében – vadászok szervezésében vagy fiatal önkéntesek jóvoltából – hulladékszedő akciót tartottak, és minden alkalommal több köbméternyit gyűjtöttek és vittek el.Az illegális hulladéklerakásról készült megyei körképünkből kiderült: a hulladék mennyisége mindenütt tonnákban mérhető, elszállítására pedig nem kevés pénzt kell költeni évről évre (2017. december 2.: Milliókat kell az illegális szemétre költeni). Megírtuk azt is, amikor a makói önkormányzat bekeményített, és már 30 ezres bírságot is kirótt egy notórius szemetelő cégre (2017. július 5.: Makó lesújt a szemetelőkre). Hódmezővásárhelyen pedig nemrégiben tette közhírré az önkormányzat: több alkalommal sikerült illegális hulladéklerakókat azonosítani a lakosság segítségével, és már itt is kiszabtak szabálysértési bírságot.