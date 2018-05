Tegyék félre a politikai pankrációt - kérte Lázár János Makón

A város jövőjéről szóló, igen udvarias és konstruktív vita bevezetőjeként Farkas Éva Erzsébet polgármester (Fidesz–KDNP) többek között azt közölte, Makón csökken a munkanélküliség, a költségvetés helyzete stabil, az idei költségvetésben 630 milliós tartalék van, és ennek kétharmada még nincs lekötve. A már megkezdett, illetve hamarosan induló beruházások mellett szólt a hosszú távú elképzelésekről is. Ezek között szerepel például a járdaprogram folytatása, a vízelvezető hálózat bővítése, a 43-as városi szakaszának felújítása, a közvilágítás rekonstrukciója és a Nagyér-csatorna lefedése. Fejleszteni szeretné Makó a fürdőt, az idegenforgalmat, új sport- és szabadidős létesítményekre lesz szükség, de szóba került a gimnáziumnak szánt tornaterem és a Makót Szegeddel összekötő tramtrain is. Lázár János úgy vélte, fejlesztési célként azt érdemes kitűzni, hogy 10-20 éven belül Makó olyan legyen, mint most egy hasonló kelet-ausztriai kisváros. Úgy vélte, a tervezés során a demográfiai adatokból érdemes kiindulni. Makó lakossága száz éve csökken – ezt a tendenciát megfordítani nagy feladat. Ehhez be kell vonni a programalkotásba a fiatalokat, és meg kell tőlük kérdezni, mi az, ami itthon tartja őket. Ilyen lehet a CSOK helyi kiegészítése, az ösztöndíj, a gyermeknevelés támogatása, a jó óvoda, iskola. A másik fontos demográfiai tényező, hogy a város elöregedőben van – egyre több az idős, akik egyre tovább élnek.Lázár szerint akár az egyházak, illetve civil szervezetek bevonásával fejleszteni kell a házi gondozást, az otthoni ápolást. Fontosnak nevezte azt is, hogy a város hallgassa meg a kis- és közepes vállalkozások tulajdonosait is, amikor hosszú távú célokat fogalmaz meg. Azt kérte, a város mérje fel, mi mindenre van szüksége és azt is, hogy mindez mibe kerül, majd az anyagot juttassák el hozzá. De ennél is fontosabbnak nevezte, hogy a makóiak ne „politikai pankrációra" fecséreljék az energiáikat. A csatákat halasszák el a választásokig – javasolta.A testület tagjai értettek a szóból: az ellenzéki hozzászólók is kivétel nélkül építő javaslatokkal álltak elő. Török Miklós (DK) például azzal, fordítsunk figyelmet a levegő tisztaságára, a független Marosvári Attila egy Galamb–Ford múzeum és a Szeged–Makó kerékpárút jelentőségére hívta fel a figyelmet, Zeitler Ádám (Jobbik) pedig arra, hogy a gazdaságnak fontos pillére lesz a kutatás-fejlesztés. A polgármesteri többséghez tartozó Hadik György a geotermikus energia jobb hasznosításáért emelt szót, párttársa, Kádár József pedig azt kérte, a gazdálkodókat is vonják be a jövőről szóló párbeszédbe.