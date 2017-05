Toldozgatják-foltozgatják: továbbra sem jók a lelei utak

Drimba Tibornak elege van: szeretné tudni, miért nem járhatnak a leleiek jó minőségű utakon. Fotó: Szabó Imre

– Folt hátán folt, van, ahol az új fedőréteg már jön fel, másutt aszfalt helyett csak mart aszfalt, rá pedig szurok és arra homok jutott – panaszolta lapunknak Drimba Tibor , aki fotókat is készített az áldatlan maroslelei állapotokról. Ezek arról árulkodnak, hogy az eredeti állapot helyreállítása sok helyütt valóban nem sikerült. Az egykori képviselő, aki két évvel ezelőtt, végső elkeseredésében már Lázár János országgyűlési képviselőnek, miniszternek is írt az ügyben, szeretné, ha legalább a felelősöket megtalálnák a történtek miatt.Mint emlékezetes, a hivatalosan 2014 őszén lezárult Makó térségi szennyvízberuházást követő úthelyreállítások az érintett öt településen – Apátfalva, Földeák, Kiszombor, Magyarcsanád, Maroslele – sok panaszra adtak okot. A legtöbbet talán a maroslelei áldatlan állapotokról írtunk. Arról is beszámoltunk, hogy az önkormányzat rendszeresen jelezte a kivitelezőnek a gondokat, bejárást is tartottak az illetékesek részvételével a garanciális hibák jegyzőkönyvezésére, de ez szélmalomharc: még újabb úthibák is felbukkannak időről időre.

A térségi szennyvízberuházás annak idején a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás szervezésében zajlott. Kerestük az egykori projektmenedzsert, Ortutay Miklóst, aki azonban azt közölte, megbízatása már megszűnt, és nyilatkozati joga sincs. A maroslelei polgármester, Martonosi György javaslatára a műszaki ellenőrzést végző mérnököt kerestük, ő azonban azt mondta, nem nyilatkozhat, az Utiber-Uniber mérnöki konzorciumhoz irányított bennünket. Amint megkeresésünkre reagálnak, visszatérünk a témára.